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    • Ekonomi
    • 17.08.2020 Gazete
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    ’dan online staj fırsatı

    'un genç yetenek programı 'Türk Telekom 'ın staj programı online olarak bugün başlıyor. Yoğun ilgi gören ve 16 binden fazla , 4 binden fazla stajyer adayının başvurduğu programda genç yetenekler, telekomünikasyon sektörünü 360 derece deneyimleme fırsatı bulacak.

    Türk Telekom’dan online staj fırsatı
    Türk Telekom'un genç yetenek programı 'Türk Telekom START'ın staj programı online olarak bugün başlıyor. Yoğun ilgi gören ve 16 binden fazla , 4 binden fazla stajyer adayının başvurduğu programda genç yetenekler, telekomünikasyon sektörünü 360 derece deneyimleme fırsatı bulacak. Programa gösterilen yoğun ilgiden mutlu olduklarını söyleyen Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural, "Tüm mülakat ve başvuru sürecimizi online olarak yürüttük. Stajım Modülü'ne tam 4 bin 406 başvuru aldık" şeklinde konuştu.
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