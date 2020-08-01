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    • Ekonomi
    • 01.08.2020 Gazete
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    Kendi işinin patronu olmak istedi! 2 yılda azmetti başardı

    'da 5 yıldızlı otellerde çalışırken kendi işinin patronu olmak isteyen , ailesinin desteğiyle muz üretimi yapmaya karar vererek Kepez ilçesi 'nde 27 dönümlük bir arazi satın aldı. Gece-gündüz demeden 5 bin fideyi beraberindekilerle alana dikti. Geçen yıl serasından 205 ton verim aldı.

    Azmetti başardı

    Antalya'da 5 yıldızlı otellerde çalışırken kendi işinin patronu olmak isteyen Münire Kaur Palalı, ailesinin desteğiyle muz üretimi yapmaya karar vererek Kepez ilçesi 'nde 27 dönümlük bir arazi satın aldı.

    İklim koşulları elverişli olmamasına rağmen 2 yıl önce tam otomasyonlu muz serasını kurmayı başaran Palalı, gece-gündüz demeden 5 bin fideyi beraberindekilerle alana dikti.

    Fidelerine özenle bakan Palalı, geçen yıl serasından 205 ton verim aldı. Emeğinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşayan Palalı, kurulan sistemle hem gübre hem su tüketiminden tasarruf sağladıklarını dile getirdi. Palalı, "Herkesin girişimcilik konusunda cesur olmasını tavsiye ederim. Yeter ki kararlı olun, gerisi kendiliğinden geliyor" dedi.

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