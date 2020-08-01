Kendi işinin patronu olmak istedi! 2 yılda azmetti başardı

Antalya'da 5 yıldızlı otellerde çalışırken kendi işinin patronu olmak isteyen Münire Kaur Palalı, ailesinin desteğiyle muz üretimi yapmaya karar vererek Kepez ilçesi Altınova Mahallesi'nde 27 dönümlük bir arazi satın aldı.

İklim koşulları elverişli olmamasına rağmen 2 yıl önce tam otomasyonlu muz serasını kurmayı başaran Palalı, gece-gündüz demeden 5 bin fideyi beraberindekilerle alana dikti.

Fidelerine özenle bakan Palalı, geçen yıl serasından 205 ton verim aldı. Emeğinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşayan Palalı, kurulan sistemle hem gübre hem su tüketiminden tasarruf sağladıklarını dile getirdi. Palalı, "Herkesin girişimcilik konusunda cesur olmasını tavsiye ederim. Yeter ki kararlı olun, gerisi kendiliğinden geliyor" dedi.