Vatandaşlara büyük müjde! Hemen alınabilecek! Devletten ailelere 600 TL'lik destek! İşte şartları...

Çocuk parası ile ilgili detaylar çalışan anneler tarafından merak konusu oldu. Peki, çocuk yardım parası ne kadar? Çocuk parası başvurusu nasıl yapılır? Şartlı sağlık yardımı olarak, nüfusun yoksul olarak değerlendirilen kesiminde yer alan ailelerin 0-6 yaş arası çocuklarını düzenli olarak sağlık kontrollerine götürmesi için devlet nakdi yardım sağlar. İhtiyaç sahibi olarak değerlendirilen ailelerdeki her bireyin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında sosyal güvencelerinin olmaması gerekir. Ailelerin çocuklarını düzenli olarak doktor kontrollerine götürmesi de aranılan şartlar içinde yerini almıştır. Ailenin muhtaçlık durumunda ya da ihtiyaç sahibi olması seviyesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından karar verilmelidir.
Çocuk Parası Ne kadar?
Her bir çocuk için tek sefer olarak ödenen çocuk parası tutarları şöyle:
-İlk çocuk: 300 lira
-İkinci çocuk: 400 lira
-Üçüncü ve daha sonraki çocuklar: 600 lira
2020 Çeyiz Yardımı SGK tarafından ödeniyor!
2020 yılında çeyiz yardımı alabilirsiniz. 2020 Çeyiz Yardımı yetim kalan kız çocuklarına evlenmeleri durumunda çeyiz parası ödenir. SSK ve Bağkurlu anne veya babası kaybedenler yetim maaşı da alabilir ancak 24 Maaş tutarında ödemeyi kız çocuğuna evlendiğinde toplu olarak ödenir. Bu parayı SGK'dan alabilirsiniz.
Muhtaç Engelliye 2020'de 818 TL yardım!
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2020 yılında bir büyük destek muhtaç engellilere yapılıyor. Yüzde 40 ve üzeri engelli olup SSK güvencesi olmayan engellilere, yaşlılara, yetimlere ve muhtaç çocuklara Vakıflar Genel Müdürlüğü 818 TL ödeme yapıyor. Sağlık hizmetlerinden de ücretsiz olarak faydalandırılıyor. Muhtaç aylığı için gelir olmama şartı aranıyor.
Evde Bakım Parası 2020'de 1500 TL ödenecek!
Engelli yada çok yaşlı bakım parası olarak muhtaç kişilere bakma parası adı altında Evde Bakım Parası 1500 TL ödeme yapılacak. Aile Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerinden başvurarak, evde baktığınız kişi için 1500 TL ödeme alabilirsiniz.
Yaşlılık Maaşı 2020'de 700 TL ödeniyor!
Hiç bir sosyal güvencesi olmayan ve ekonomik durumu kötü olan 65 yaş üstü vatandaşlara Devletin ödediği yaşlılık maaşı veriliyor. Defterdarlık ve mal müdürlüklerinden başvuru evrakı alarak kaymakamlıklara başvuru yaparak 700 TL alabilirsiniz. Emekli Olamayan Sigortalılara Sigortalı olarak yıllarca çalışsa da emekliliğine az bir süre kala yada çalıştığı 4-5 yıl içinde işten çıkartılan kişiler SGK'dan toplu para alaibliyor. SGK'ya dilekçe vermeniz halinde hakedişiniz size ödenir.
716 TL Cenaze Yardımı 2020 yılında SGK'dan alabilirsiniz!
360 günlük sigorta primi ödeyenelere verilen cenaze yardımı bir çok kişi tarafından öldüğü anda sigorta olup olmadığını araştırıyor. Ölümde sigortalı olup olmamasının hiç bir öneminin olmadığı bu yardım 716 TL olarak yapılıyor. Eş ve çocukların alacağı yardım bulunmaması halinde anne-baba-kardeş de alabiliyor. SGK merkezlerinden başvurabilirsiniz.
Anneye en az 6000 TL!
Doğum öncesi ve doğumdan sonra alınan 4 aylık izin kullanan anneler çalışmadığı sürenin parasını devletten alır. En düşük ödeme hesaplandığında 6000 TL çıkıyor. Ziraat Bankası hesabı üzerinden yapılan doğum izni parası E-Devlet üzerinden alınabiliyor. 27 Ocak 2020 itibariyle bu para 7600 TL kadar çıkartıldı.
Rapor Parası 2020 en çok unutulan para!
Çalıştığın işte rapor günleri maaşı patron ödemez. İzin günü haricinde raporlu günlerde ödemeyi SGK yapar. İş görememezlik raporu ve istirat parası en çok unutulan ödemelerden biridir. Son 3 aylık kazancınıza göre günlük 50-100 TL arası ödeme yapılır.
Barınma Desteği 2020 eklendi!
Bütün bunlara ek olarak unutulan Barınma Desteği yayınlandı. Çalışma Bakanlığı 10 Bin - 25 Bin TL Barınma desteğini 2020 yılında sürdürdüğünü ve başvuruları aldığını ifade etti. Ocak ayında istediğiniz destekleri almak için kısa süre kaldı, Şubat ayı ödemeleri geçmeden kaçırmayın.
Şartlı eğitim desteği nasıl alınır?
Şart eğitim yardımı da deniyor. Ödeme tutarı ilkokula giden kız çocukları için aylık 40 TL, erkek çocukları için 35 TL. Liseye giden kız çocukları için aylık miktarı 60 TL, erkek çocukları için 50 TL. Ödemeler 2 aylık olarak PTT hesaplarına yatıyor. Yardım için hanede ki hiç kimsenin SGK kaydı olmaması gerekiyor.
Doğum yardımı nasıl alınır?
Muhtaç ailelere ikiz, üçüz gibi çoklu doğum sonrasında 0-24 ay arası çocukların bakımı için çocuk başına 150 ödeme yapılıyor. Ödemeler 2 ayda bir yatırılıyor. Yardım en fazla 24 ay sürüyor.
Doğum parası için nereye başvurulur?
Birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar içinse 600 TL tutarında bir defaya mahsus ödeniyor. Başvurular, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılıyor. Ödeme 1 ay içinde yatıyor ve PTT'den çekiliyor.
SSK'lı olmayan kadınlara muhtaç aylığı nasıl alınır?
Eşi vefat eden ve SGK'sı olmayan muhtaç kadınlara aylık 275 TL olmak üzere iki ayda bir 550 TL tutarında yardım aktarılıyor.
Evde bakım parası nasıl alınır?
Engellilerin bakımını üstlenen akrabaya yapılan ödemedir. Bu aylığın alınabilmesi için engel oranının en az yüzde 50 olması ve 'Ağır engelli' ibaresi bölümünün 'evet' olarak işaretlenmesi gerekiyor. Ayrıca kişi başına düşen gelir 1218 liranın altına olmalı. Aylık ödeme 1305 lira olan yardım için başvuru ikametgahın bulunduğu yerdeki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne yapılacak.
Elektrik desteği nasıl alınır?
Kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan hastaların aylık elektrik faturasının 200 liraya kadar kısmı devlet tarafından karşılanıyor.
Muhtaç asker ailesi yardımı nasıl ve nereden alınır, başvurular nereye?
Askere giden kişi evli ise resmi nikahlı eşine, bekar ise annesi, anne hayatta değilse babası başvuru yapabiliyor. Aylık 275 TL olan ödeme 2 ayda bir 550 TL olarak PTT'ye yatırılıyor. Ödeme şu anda en fazla 12 ay. Başvurular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na. Devlet desteği kaymakamlıklar aracılığı ile iletilebilir. Kaymakamlıklarda bulunan sosyal yardımlar bölümü ihtiyaç sahiplerinin taleplerini alıyor. Ayrıca alo yardım hattı olarak bilinen'144′ numarasından da başvuru yapabilirsiniz.