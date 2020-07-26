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    • Ekonomi
    • 26.07.2020 Gazete
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    Engelli, evde bakım maaşı ve yaşlılık aylıkları ’da hesaplarda

    Emeklilerin dışında sosyal yardım alanların maaşları da bayramdan önce yapılacak. Ağustos ayında ödenecek olan engelli, evde bakım maaşı ve yaşlılık aylıkları ’da hak sahiplerinin hesaplarında olacak.

    Erken maaş müjdesi
    Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, evde bakım aylığı ile yaşlı ve engelli aylıkları ödemelerinin bayramdan önce yapılacağını bildirdi. Bakan Selçuk, yazılı açıklamasında, yaşlı ve engelli aylıklarının peşin olarak her ayın 5'i ila 9'u arasında ödendiğini hatırlatarak, bu yıl 'nın 31 Temmuz-3 Ağustos'a denk gelmesi nedeniyle evde bakım aylığı ile yaşlı ve engelli aylıklarının ödeme tarihlerini öne çektiklerini ifade etti.

    Bakan Selçuk, "Bu yıl mübarek Kurban Bayramı vesilesiyle ağustos ayı ödemelerini öne çektik. Herkes için tek bir günde, 'da ödemeleri yapacağız." bilgisini verdi. Evde bakım ödemelerinin de 29 Temmuz'da yapılacağını bildiren , ağustos ayı engelli ve yaşlı aylıklarından 768 bin yaşlı, 636 bin engelli olmak üzere toplam 1,4 milyon vatandaşın faydalanacağını kaydetti.



    Evde bakım hizmeti ödemelerinden de 535 bin engelli vatandaşın faydalanacağını vurgulayan Bakan Selçuk, toplamda 827 milyon lira ödeme yapılacağının altını çizdi.

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