Araç muayene ücretlerine vatandaşlardan tepki





10 dakikalık işlem faturasına tepki gösteren vatandaşlar, sosyal medyada eleştiri yağdırdı:



✖ 10 Dakikalık muayene için 422 lira ödüyoruz. Onarım yok, tamirat yok, paranın kazanılması bu kadar kolay mı?



✖ TÜVTÜRK muayenesi profesör muayenesinden pahalı.



✖ Sağlık çalışanı olarak 10 dakika için kazandığım ücret 3,47 lira.