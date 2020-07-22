Yerli patent başvuruları arttı

TÜRKPATENT'in patent, marka ve tasarım başvuru sayılarına göre, dünyada ilk 10 patent kurumundan biri olduğunu belirten Asan, şöyle konuştu:

"2002 yılında Türkiye'de yıllık yapılan patent başvurusu sayısı yaklaşık 400 adet idi. Yerli patent başvurularında, 2020 yılının ilk yarısında 3 bin 172 sayısına ulaştık. Geçen yıla göre yüzde 16'lık bir artış var, o da pandemiye rağmen. Yıl sonuna kadar yaklaşık 9 bin patent başvurusunun olmasını öngörüyoruz. Özetle, 2002-2003 yılında Türkiye'de bir yılda yapılan patent başvurusu sayısı bugün Türkiye'de 2 haftada yapılıyor."