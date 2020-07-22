Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 22.07.2020 Gazete
    ABONE OL

    Yerli ları arttı

    TÜRK Patent ve Marka Kurumu () Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, yerli larında artış olduğunu söyledi.

    Yerli patent başvuruları arttı

    TÜRKPATENT'in patent, marka ve tasarım başvuru sayılarına göre, dünyada ilk 10 patent kurumundan biri olduğunu belirten Asan, şöyle konuştu:

    "2002 yılında 'de yıllık yapılan su sayısı yaklaşık 400 adet idi. başvurularında, 2020 yılının ilk yarısında 3 bin 172 sayısına ulaştık. Geçen yıla göre yüzde 16'lık bir artış var, o da pandemiye rağmen. Yıl sonuna kadar yaklaşık 9 bin patent başvurusunun olmasını öngörüyoruz. Özetle, 2002-2003 yılında Türkiye'de bir yılda yapılan patent başvurusu sayısı bugün Türkiye'de 2 haftada yapılıyor."

    Haberler Ekonomi Yerli patent başvuruları arttı
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri