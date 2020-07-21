



Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Aziz Koçal, son dönemde otomobil kiralama işi yapan bazı şirketlerin aracı teslim aldıktan sonra tüketiciye farklı masraflar fatura ettiğine dair şikayetler aldıklarını belirterek, tüketicilere şu uyarılarda bulundu:



● Tüketici, aracı kiralarken teslim almadan önce otomobilin fiziki durumunu tespit etmeli ve dört bir tarafının fotoğrafını çekmeli. Yine araç teslim edilirken de aynı yöntem yapılmalı. Bu durum, kiralama şirketi ile yaşanacak sorunların önüne geçecektir.