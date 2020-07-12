İşçiye Temmuz ikramiyesi! Bayram öncesi hesaplarda...





NASIL DEĞİŞECEK?

Bu yılın ilave tediyelerinin ilk taksiti 31 Ocak'ta, ikinci taksiti ise 22 Mayıs'ta ödendi. Kamuda kadroya geçen taşeron işçiler de dahil olmak üzere işçilerin tamamına her taksitte 13 günlük ücretleri üzerinden tediye ödemesi yapılıyor.