Ev alacaklara, yapacaklara, kirada oturanlara müjde! Ödenen bilinmeyen emlak yardımları ne kadar?

DEVLET KATKISI NEDİR?

Ödemelerini 3 yıl boyunca düzenli olarak para yatırma ve çekme limitine uygun şekilde tamamlayan vatandaşlar, konut edinimi tarihinden itibaren altı ay içerisinde banka şubesine giderek konut tapusu ile başvurabiliyor. Banka ilk on iş günü içinde isteği Bakanlığa iletiyor ve Bakanlığın uygun bulması durumunda Devlet Katkısı tutarı hesaba aktarılıyor.

EV TADİLAT PARASI 10 BİN LİRA

Aile Bakanlığı tarafından sağlanan tadilat yardımı ödemelerini alacak olan vatandaşların sağlamaları gereken koşullar bulunuyor. Bu koşulların başında başvuru yapacak olan vatandaşın 18 yaşından büyük olması. Bunun dışında ödemelerden yararlanmak için gelir şartı bulunuyor. Aile Bakanlığı yardımlar için vatandaşların kişi başı gelirlerinin asgari ücretin 3'te 1'inden fazla olmaması gerektiğini bildirdi.

Ev bakım onarım desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşların oturdukları evin de bakım ve onarıma ihtiyacı olması gerekiyor. Bakanlık tadilat yardımlarının yaşanmayacak kadar kötü durumda olan sağlıksız evler için ödeneceğini duyurdu. Bu şartlar karşısında tadilat yardımı almak isteyen vatandaşlar başvurularını Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden yapacaklar. Bu vakıflar kendi il ve ilçelerinizde bulunmakta olup genellikle kaymakamlık bünyesinde hizmet verirler. Ev bakım onarım yardımları için başvurularınızı SYDV'lere yapabilirsiniz.