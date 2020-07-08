Ev alacaklara, yapacaklara, kirada oturanlara müjde! Ödenen bilinmeyen emlak yardımları ne kadar?

İlk defa ev sahibi olacak ve kirada oturan vatandaşlarımıza güzel haberler gelmeye devam ediyor. Devletten 30 bin lira hibe para desteği almak isteyen kişiler ilk olarak konut hesabı olan bankalar üzerinden şahsen başvuruda bulunacak ve hesap açacak. 3 sene boyunca aylık düzenli olmak şartı ile para biriktirecek. Biriken paraya karşılık konut teşviki verilecek. Kentsel dönüşüm kira yardımı ise Mayıs ayında yapılacak. Bu nedenle Mayıs ayına kadar kentsel dönüşüm kira yardımı tutarı en düşük 715 lira olarak uygulanırken en yüksek 1.150 lira olarak ödenmeye devam edecek. 30 bin hibe ve 1.150 lira kira yardım alma şartları... İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
ÇEVRE BAKANLIĞI 1150 TL KİRA DESTEĞİ
Çevre ve Şehirclik Bakanlığı kentsel dönüşüm kapsamında evleri yıkılan vatandaşlara kira yardımı ödemesi yapar. Başvuru yapılması halinde yapılan bu destek ödemelerinin tutarı ise yaşanılan şehre göre değişir. Nüfusun kalabalık olduğu şehirlerde kira yardımı 1150 TL olarak yapılırken nüfusun az kira oranlarının düşük olduğu yerlerde bu tutar 715 TL olarak ödenir. Çevre ve Şehirclik Bakanlığı tarafından sağlanan kira yardımı ödemeleri 18 ay süreyle yapılırken bazı özel durumlarda bu tutar 36 aya kadar çıkabilir. Kentsel dönüşüm kapsamında kira yardımı desteği almak isteyen vatandaşlar başvuruda bulunmak zorundalar, ödemeler otomatik bağlanmıyor. Başvurular ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müdürlüklerine ya da belediyelere yapılır.
AİLE BAKANLIĞI KİRASINI ÖDEMEYENLERE YARDIM SAĞLIYOR
Kira konusunda destek sağlayan bir diğer bakanlık ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'dır. Aile Bakanlığı tarafından sağlanan kira yardımı ödemeleri tüm vatandaşlara yöneliktir ve maddi durumlara göre yapılır. Maddi durumu kötü olan ve kirasını ödeyemeyecek seviyede olan vatandaşlara yapılan kira yardımı ödemeleri ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla ödenir. Aile Bakanlığı kira yardımı ödemelerinden faydalanmak için vatandaşların sağlamaları gereken şartlar bulunuyor. Bu şartlar arasında,"ailenin maddi olarak zor durumda olması. başvuru yapacak kişinin üzerinde herhangi bir gayrimenkul, arsa, ev, arazi gibi mal olmaması, yine başvuru yapacak kişinin SGK'lı olarak herhangi bir işyerinde çalışmıyor olması, sosyal güvencesinin bulunmaması " koşulları bulunuyor. Bu şartları sağlayan vatandaşlar bulundukları ile veya ilçelerde ki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvuru yapabilirler.
2020 YILINDA İLK KEZ EV ALANA DEVLETTEN 30 BİN LİRA HİBE PARA MÜJDESİ!
2020 yılında konut hesabı açan kişiler için en düşük aylık taksit tutarı 475,82 lira olurken üst sınır ise 4 bin 758 liraya yükseldi. Konut hesabı açan kişilerin hesap açarken bir defada yatırılabilecek azami tutar da 57 bin 96 lira oldu.
Konut hesabı devlet katkısı ise; Devlet Destekli Konut Hesabı 36-47 Ay Para Biriktirenler İçin Devlet Katkısı Oranı % 15 Azami Katkı Tutarı 24 Bin 742 Lira Devlet Destekli Konut Hesabı 48-59 Ay Para Biriktirenler İçin Devlet Katkısı Oranı % 18 Azami Katkı Tutarı 26 Bin 645,20 Lira Devlet Destekli Konut Hesabı 60 Ay ve Üzeri Para Biriktirenler İçin Devlet Katkısı Oranı % 25 Azami Katkı Tutarı 30 Bin 333 Lira
KONUT HESABI NEDİR?
Konut hesabı, vatandaşların uzun vadeli birikim yapmalarını sağlayan ve gerekli şartların sağlanmasıyla birlikte Devlet katkısının da birikime eklendiği bir tasarrufa teşvik çalışmasıdır. Konut hesabı, yurt içinde ilk ve tek konut satın almalarını desteklemek amacıyla hayata geçirildi.
KONUT HESABI NASIL AÇILIR?
Konut hesabı açmak için nüfus cüzdanınız ile birlikte Türkiye'de kurulu mevduat veya katılım bankalarında TL cinsinden mevduat hesabı veya katılım fonu hesabı açtırmanız gerekiyor. Konut hesabı açtırabilmek için üzerinize kayıtlı kat mülkiyeti, kat irtifaklı veya müstakil tapulu konut nitelikli taşınmaz mal bulunmaması gerekiyor. Konut hesabı ortak hesap olarak açılamıyor. 18 yaşından küçükler için veli ya da vasi tarafından konut hesabı açılabilir.
DEVLET KATKISI NEDİR?
Ödemelerini 3 yıl boyunca düzenli olarak para yatırma ve çekme limitine uygun şekilde tamamlayan vatandaşlar, konut edinimi tarihinden itibaren altı ay içerisinde banka şubesine giderek konut tapusu ile başvurabiliyor. Banka ilk on iş günü içinde isteği Bakanlığa iletiyor ve Bakanlığın uygun bulması durumunda Devlet Katkısı tutarı hesaba aktarılıyor.
EV TADİLAT PARASI 10 BİN LİRA
Aile Bakanlığı tarafından sağlanan tadilat yardımı ödemelerini alacak olan vatandaşların sağlamaları gereken koşullar bulunuyor. Bu koşulların başında başvuru yapacak olan vatandaşın 18 yaşından büyük olması. Bunun dışında ödemelerden yararlanmak için gelir şartı bulunuyor. Aile Bakanlığı yardımlar için vatandaşların kişi başı gelirlerinin asgari ücretin 3'te 1'inden fazla olmaması gerektiğini bildirdi.
Ev bakım onarım desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşların oturdukları evin de bakım ve onarıma ihtiyacı olması gerekiyor. Bakanlık tadilat yardımlarının yaşanmayacak kadar kötü durumda olan sağlıksız evler için ödeneceğini duyurdu. Bu şartlar karşısında tadilat yardımı almak isteyen vatandaşlar başvurularını Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden yapacaklar. Bu vakıflar kendi il ve ilçelerinizde bulunmakta olup genellikle kaymakamlık bünyesinde hizmet verirler. Ev bakım onarım yardımları için başvurularınızı SYDV'lere yapabilirsiniz.