Çalışanlar için emekli olabilmek en önemli beklentidir. Bu anlamda erken emekli olma yolları araştırılmaya devam ediyor. 2000 ve 2008'de çıkan yasalar bu kişilerin geriye dönük borçlanmasını ortadan kaldırdı. Bu hakların geri alındığı Yargıtay kararları mevcut. Siz de bu yolla hakkınızı arayabilirsiniz. Ancak bunun için hizmet birleştirilmesi adı verilen yöntemin kullanılması gerekir. Kadınlar için özel olarak sunulan doğum borçlanması ve erkekler için tanınan askerlik borçlanmasına ek olarak vatandaşların 8 yıl daha erken emekli olabilmesinin yolu açılmıştır. Peki, 8 yıl erken emeklilik için ne yapılması gerekiyor? Kimler bu formülden yararlanabilir? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
8 YIL ERKEN EMEKLİ NASIL OLUNUR?
4 Ekim 2000'den önce sigortalı olarak ticaret hayatına başlayan BAĞ-KUR'lu vatandaşlara erken emeklilik müjdesi verildi. Yapılan düzenlemelerle birlikte 4 Ekim 2000 yılından öncesinde BAĞ-KUR tescili olan esnaf 20 Nisan 1982 tarihine kadar tescilini geriye götürebilme hakkına sahiptir. Ancak bu noktada tescilin geriye götürebilmesi için sigorta tescilinin aktif hale getirildiği tarihten sonraki dönemlere ait vergi kaydı ve şirket ortaklığının olması gerekir. Oda kaydı olanlar ise sigortasını 22 Mart 1985 tarihine kadar çekebilir.
4 Ekim 2000 tarihinden sonra BAĞ-KUR tescili olanlar ise ne yazık ki bu hakka sahip değildir. Başka bir ifadeyle 2000 tarihinden öncesi sigortalı olarak işletilmez. Bu kapsamda 4 Ekim 2000 tarihine kadar BAĞ-KUR kaydı ve tescili olmayan sigorta hak sahiplerinin emeklilik şartları 4 Ekim 2000 tarihinden sonraki döneme ilişkindir.
HİZMET HAKKI BİRLEŞTİRİLEBİLİR
Sigortalı olarak çalışma hayatını sürdürenlerin emeklilik zamanın hesaplanmasında mensup olduğu bütün sigortalılık statüleri dikkate alınır. Ancak bunun için hizmet birleştirilmesi adı verilen yöntemin kullanılması gerekir. Hizmet birleştirilmesi birden fazla kurumda ve birden fazla sigortalılık statüsünde çalışanların emeklilik zamanını erkene çekerken emeklilik maaşlarının miktarını da yükseltir. Üstelik emeklilik için yapılan askerlik ve doğum borçlanması gibi hizmet borçlanmaları da bu hesaba katılır.
SON 1261 PRİM GÜNÜ DİKKATE ALINIR
1 Ekim 2008 tarihinden önce sigorta başlangıcı olanların son 7 yılda aktif olan 1261 prim günü ödemesi dikkate alınır. Başka bir ifadeyle; son 7 yılda 1261 prim günün ödendiği kurum hangisiyse kişiler hizmet birleştirilmesinden sonra o kurum üzerinden emekliliği hak ederler. Bu noktada iki kurum bünyesinde gerçekleştirilen hizmet sürelerinin eşit olması halinde ise; en son çalışılan kurum emeklilik için belirleyici olur. 1 Ekim 2008 tarihinden sonra ise; en çok prim ödenen kurum üzerinden emekli maaşı bağlanır.
HİZMET BİRLEŞTİRMESİ NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?
Hizmet birleştirilmesi hakkının mutlaka emeklilik zamanından önce kullanılması gerekir. Başvurunun resmi ve yazılı olarak gerçekleştirilmesi beklenir. Resmi başvurular Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden iletilir.
HİZMET BİRLEŞTİRMESİ MAAŞ YÜKSELTİR
SSK üzerinden emekli olmak BAĞ-KUR'lu çalışanlar için daha avantajlıdır. Bu avantaj hem daha erken emekli olmayı hem de daha yüksek maaş almayı beraberinde getirir. Memurların hizmet birleştirmesi hakkını kullanması ise hem kademelerini hem de maaşlarını yükseltir.
MAAŞI DA ARTIRIR
Emekli maaşı hesabında Bağ- Kur yerine SSK'dan emekli olmak daha avantajlı. SSK'dan emekli olma imkanınız varsa; isteğe bağlı sigorta, tarım SSK, tarım Bağ-Kur, zorunlu Bağ-Kur seçeneklerini ikinci planda tutun. 1 Ekim 2008'den önce sigortalı olanlarda hangi kurumdan emekli olunacağının belirlenmesi için son 7 yıldaki çalışmalara bakılır. Yani SSK'dan emekli olmak için son 3.5 yıl SSK'lı olmak ya da 7 yıl içinde 3.5 yılı aşan süre SSK'lı olmak gerekiyor. SSK'dan emeklilik hem daha erken emekli olma hem de daha yüksek maaş alma imkanı sunuyor.
NE ZAMAN VE NASIL YAPMALI?
Birden fazla kurumda çalışmanız varsa hizmet birleştirmesi yaparak prim sayılarınızı tamamlayabilirsiniz. Bunun için emeklilik döneminiz gelmeden bir süre önce Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurarak işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Başvurunuzun mutlaka yazılı olması gerekiyor.
KADEME YÜKSELTİYOR
Memurlar hizmet birleştirmesi yaparak 1 Ekim 2008 öncesi hizmetleriyle emekli aylığına esas teşkil eden derece ve kademelerini yükseltebiliyor. Böylece maaşları da artıyor.
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