



Siz kendiniz işten ayrılırsanız herhangi bir tazminat talebinde bulunamazsınız. Sözleşme süresi bitmeden önce işveren haklı bir neden olmadan iş sözleşmenizi fesh ediyor ise işten ayrılma tarihiniz ile sözleşmenin bitim tarihi arasındaki sürenin ücretini Borçlar Kanunu'na göre işverenden talep etme hakkınız vardır. Ayrıca yine işverenin haklı bir neden olmadan işten çıkartması halinde şu anki duruma göre 2.5 aylık ücretiniz tutarında kıdem tazminatına hak kazanırsınız.

Bunun için öncelikle işverenlikçe iş sözleşmenizin sona erdirilmesi gerekir. İş sözleşmeniz sona erince arabulucuya başvurarak alacaklarınızı talep edebilirsiniz.



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