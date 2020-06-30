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    • Ekonomi
    • 30.06.2020 15:40
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    • 30.06.2020 15:40
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    indirimleri raflarda! BİM'de bu hafta hangi ürünler satışa sunuldu?

    indirimleri bugün sabah saatleriyle birlikte raflardaki yerini aldı. Bugün gün içerisinde ya da akşam saatlerinde marketlerden alışveriş yapacak olanlar ve fırsatları değerlendirmek isteyenler yeni ürünlerdeki indirimleri öğrenmek istiyor. Temizlik ürünlerinden yaz ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyle görücüye çıkan kataloğda özellikle birçok üründe indirim bulunuyor. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler satışa sunuldu? İşte BİM'de bu haftanın indirimli fiyat listesi

    BİM 30 Haziran aktüel kataloğu indirimleri raflarda!

    BİM 30 Haziran aktüel kataloğuyla indirimli olarak satışa sunulan ürünlerin listesi arama motorlarında alışveriş yapacak olanlar tarafından sorgulanıyor. Kataloğda bu hafta özellikle temizlik ve yaz ürünlerinde çeşitli indirimlerin bulunduğu görülürken özellikle güneş koruyucu ürünler ön plandaki yerini aldı. Geniş bir yelpazeyle görücüye çıkan kataloğda özellikle temizlik ürünlerindeki indirimler dikkat çekiyor. İşte BİM 30 Haziran aktüel kataloğu ürünlerinin fiyatları

    BİM 30 HAZİRAN SALI AKTÜEL KATALOĞU

    Haberler Ekonomi BİM 30 Haziran aktüel kataloğu indirimleri raflarda! BİM'de bu hafta hangi ürünler satışa sunuldu?
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