BİM 30 Haziran aktüel kataloğuyla indirimli olarak satışa sunulan ürünlerin listesi arama motorlarında alışveriş yapacak olanlar tarafından sorgulanıyor. Kataloğda bu hafta özellikle temizlik ve yaz ürünlerinde çeşitli indirimlerin bulunduğu görülürken özellikle güneş koruyucu ürünler ön plandaki yerini aldı. Geniş bir yelpazeyle görücüye çıkan kataloğda özellikle temizlik ürünlerindeki indirimler dikkat çekiyor. İşte BİM 30 Haziran aktüel kataloğu ürünlerinin fiyatları

BİM 30 HAZİRAN SALI AKTÜEL KATALOĞU