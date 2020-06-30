Düğün salonları 1 Temmuz tarihinden itibaren koronavirüs tedbirlerine uyulması kaydıyla açılıyor. Gözler bu kapsamda güncel alış satış fiyatlarına çevrildi. Dün, 389-391 lira dar bandında işlem gören gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 390,7 liradan tamamladı. Bugün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,13 artışla 391,20 liradan tamamladı. İşte 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|390,50
|390,70
|391,00
|391,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.574,00
|2.595,00
|2.577,00
|2.598,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|356,00
|360,00
|356,50
|360,50
|Lira(Tam) Ziynet
|2.515,00
|2.535,00
|2.518,00
|2.538,00
|Yarım Ziynet
|1.257,00
|1.267,00
|1.259,00
|1.269,00
|Çeyrek Ziynet
|629,00
|634,00
|630,00
|635,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,13 artışla 391,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 635,00 lira, Cumhuriyet altını 2.598,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,13 yükselişle 391,20 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 390 BİN LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 390 bin liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 389 bin 700 lira, en yüksek 391 bin 390 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,12 azalışla 390 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 430 milyon 475 bin 143,90 lira, işlem miktarı ise 3.744,08 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 435 milyon 956 bin 134,75 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, şeklinde sıralandı.
ALTININ ONSU 1.785,02 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.785,02 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,12 azalarak 390 bin liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,8384 lira, satışta 6,8658 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,8374 lira, satışta 6,8648 lira olarak belirlemişti.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 9,17'den, bileşik getirisi de yüzde 9,38'den gerçekleşti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1256, sterlin/dolar paritesi 1,2390, dolar/yen paritesi de 107,78 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,37 düşerek 41,65 dolardan işlem görüyor.
ALTIN 1,770 DOLARIN ÜZERİNDE
Küresel piyasalarda artan risk iştahına bağlı olarak yükselen altın fiyatları 1,770 doların üzerinde tutunuyor.
Ahlatcı Yatırım'ın analizinde, gram altının ons altına paralel hareketini sürdürdüğüne işaret edilerek, "Son dönemde 6.83-6.86 lira arasına sıkışan dolar/TL kurunun gram altına olan etkisi azalırken gram altının hareketine onsun yön verdiğini görüyoruz. Ons altının 1,720 dolardan 1,779 dolara yaptığı hareket sonrasında 392 lira seviyeleri test eden gram altın şu sıralar 389 lira seviyesinde bulunuyor. Bu hafta ABD'de açıklanacak işsizlik, ortalama saatlik kazançlar ve tarım dışı istihdam verileri ile hem ons hem de kur tarafında oynaklığın artması gram altında da sert hareketlere neden olabilir. Yaşanacak olası aşağı yönlü hareketlerde 388 ve 385 lira destek seviyeleri söz konusu iken olası yukarı yönlü hareketlerde ise 391 ve 393 lira direnç seviyelerini takip edeceğiz" denildi.
Petrol fiyatları, Covid-19 pandemisine bağlı talep daralması endişelerinin yanında, Libya'nın altı aylık aradan sonra yeniden üretime başlayacağına ilişkin beklentilerle yeniden düştü.
Gelişmelerle, Brent hampetrolün varil fiyatı yüzde 0.75 düşüşle 41.54 dolara, Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 0.53 düşüşle 39.53 dolara geriledi.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş yüzde 0.77 artışla 18.00 dolar,
- altın yüzde 0.07 artışla 1,774.12 dolar,
- bakır yüzde 0.44 artışla 5,969.00 dolar,
- platin yüzde 0.70 artışla 820.26 dolar,
- paladyum yüzde 0.39 düşüşle 1,893.66 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise, gram altın 389 lira, çeyrek altın 639 lira, Cumhuriyet altını da 2,544 liradan satılıyor.