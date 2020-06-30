105 milyonluk spor yatırımı

3 şehreyatırım yapacak.yatırımyapılacak Amasya'da7 halı saha, 3 yarıolimpik yüzme havuzu,2 gençlik merkezi,1 antrenman sporsalonu, 500 seyircikapasiteli spor salonu, 1 güreş sahası, 1kamp eğitim merkezi ile içinde gençlikmerkezi, spor salonu, futbol sahası vespor kompleksi olan 7 adet spor tesisiinşa edilecek. Sinop'a 19, Çankırı'ya 32milyon liralık gençlik ve spor yatırımıyapılacak.yatırımların ülke genelinde artarakdevam edeceğini vurguladı.