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    • Ekonomi
    • 30.06.2020 Gazete
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    105 milyonluk spor yatırımı

    Gençlik ve ; 3 şehre 105 milyon liralık yatırım yapacak. 54 milyon liralık yatırım yapılacak Amasya'da 7 halı saha, 3 yarı olimpik yüzme havuzu, 2 gençlik merkezi, 1 antrenman spor salonu, 500 seyirci kapasiteli spor salonu, 1 güreş sahası, 1 kamp eğitim merkezi ile içinde gençlik merkezi, spor salonu, futbol sahası ve spor kompleksi olan 7 adet spor tesisi inşa edilecek.

    105 milyonluk spor yatırımı
    Gençlik ve Spor Bakanlığı; 3 şehre 105 milyon liralık yatırım yapacak. 54 milyon liralık yatırım yapılacak Amasya'da 7 halı saha, 3 yarı olimpik yüzme havuzu, 2 gençlik merkezi, 1 antrenman spor salonu, 500 seyirci kapasiteli spor salonu, 1 güreş sahası, 1 kamp eğitim merkezi ile içinde gençlik merkezi, spor salonu, futbol sahası ve spor kompleksi olan 7 adet spor tesisi inşa edilecek. Sinop'a 19, Çankırı'ya 32 milyon liralık gençlik ve spor yatırımı yapılacak. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yatırımların ülke genelinde artarak devam edeceğini vurguladı.
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