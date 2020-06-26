Mayıs’ta satışlar yüzde 19 arttı

Mayıs ayında ülkemizde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 50 bin 936 konut satışı gerçekleşti. Bu rakam ile konut satış adedi bir önceki aya göre yüzde 19.1 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 44.6 düşüş gösterdi. Mayıs'ta 18 bin 483 ipotekli konut, 16 bin 860 ilk defa satılan konut ve 34 bin 76 ikinci el konut satışı gerçekleşti. Mayıs'taki konut satışlarında İstanbul, 7 bin 640 konut satışı ve yüzde 15 ile en yüksek paya sahip oldu.
İZMİR BAŞI ÇEKTİ
İstanbul'u, 4 bin 939 konut satışı ve yüzde 9.7 pay ile Ankara, 3 bin 96 konut satışı ve yüzde 6.1 pay ile İzmir izledi. Endeksa verilerine göre; Mayıs'ta ülke genelinde konut satış değeri geçen yıla göre yüzde 2.7 arttı. En çok konut satılan 3 il içinde en fazla değer artışı İzmir'de yaşandı. İzmir'de konut satış değeri yüzde 8.3 yükseldi. Ortalama metrekare satış fiyatı 3 bin 69 lira, ortalama konut fiyatı 377 bin 487 lira, konut yatırımının geri dönüş süresi 20 yıl oldu. İstanbul'da konut satış değeri yüzde 8 artarken, ortalama metrekare satış fiyatı 3 bin 767 lira, ortalama fiyat 433 bin 205 lira, yatırımın geri dönüş süresi 22 yıl oldu. Konut satış değeri yüzde 6.2 artan Ankara'da ise ortalama metrekare satış fiyatı bin 875 lira, ortalama konut fiyatı 247 bin 500 lira, konut yatırımının geri dönüş süresi 16 yıl oldu.
'HAZİRAN'DA ARTIŞ BEKLİYORUZ'
Endeksa.com Genel Müdürü Görkem Öğüt, konut satış fiyatlarının Aralık 2018'den itibaren düşüşe geçtiğini, düşüş eğrisinin Eylül 2019 itibariyle tekrar yükselişe geçtiğini belirterek, şöyle konuştu: "Hem pandemi sürecinde ertelenen taleplerin gerçekleşmeye başlaması hem de bu ay başı itibariyle sağlanan cazip kredi koşullarının etkisiyle Haziran'da konut satış adedinde çok önemli artış olacağını öngörüyoruz."
YAVUZ KARAMAN
İZMİR BAŞI ÇEKTİ
İstanbul'u, 4 bin 939 konut satışı ve yüzde 9.7 pay ile Ankara, 3 bin 96 konut satışı ve yüzde 6.1 pay ile İzmir izledi. Endeksa verilerine göre; Mayıs'ta ülke genelinde konut satış değeri geçen yıla göre yüzde 2.7 arttı. En çok konut satılan 3 il içinde en fazla değer artışı İzmir'de yaşandı. İzmir'de konut satış değeri yüzde 8.3 yükseldi. Ortalama metrekare satış fiyatı 3 bin 69 lira, ortalama konut fiyatı 377 bin 487 lira, konut yatırımının geri dönüş süresi 20 yıl oldu. İstanbul'da konut satış değeri yüzde 8 artarken, ortalama metrekare satış fiyatı 3 bin 767 lira, ortalama fiyat 433 bin 205 lira, yatırımın geri dönüş süresi 22 yıl oldu. Konut satış değeri yüzde 6.2 artan Ankara'da ise ortalama metrekare satış fiyatı bin 875 lira, ortalama konut fiyatı 247 bin 500 lira, konut yatırımının geri dönüş süresi 16 yıl oldu.
'HAZİRAN'DA ARTIŞ BEKLİYORUZ'
Endeksa.com Genel Müdürü Görkem Öğüt, konut satış fiyatlarının Aralık 2018'den itibaren düşüşe geçtiğini, düşüş eğrisinin Eylül 2019 itibariyle tekrar yükselişe geçtiğini belirterek, şöyle konuştu: "Hem pandemi sürecinde ertelenen taleplerin gerçekleşmeye başlaması hem de bu ay başı itibariyle sağlanan cazip kredi koşullarının etkisiyle Haziran'da konut satış adedinde çok önemli artış olacağını öngörüyoruz."
YAVUZ KARAMAN