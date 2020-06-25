Memleketine döndü işini kurdu

Çalışmak için gittiği Belçika'dan 24 yıl sonra memleketi Trabzon'a dönen Ali Tonbul, 6 ay önce kendi çabalarıyla kurduğu üretim tesisinde günde 250 kilogram istiridye mantarı yetiştiriyor. Akçaabat Ziraat Odası'nın açtığı İstiridye Mantarı Yetiştiriciliği Kursu'na katılan, eğitim sonunda işini kuran Tonbul, satışlarının oldukça iyi olduğunu dile getirerek, "İnsanların istiridye mantarını tanıdıkça daha fazla tüketeceklerini umut ediyorum. Ürettiğim mantarları Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Rize, Giresun, Ordu, Samsun ve Erzincan'a kadar gönderiyorum" dedi.