Paranızı hemen geri alabilirsiniz! Kullanan milyonlar dikkat! Nasıl başvuru yapılır? İşte detaylar

Kredi Kartı

Fiziksel olarak basılmış en fazla kullanılan ve heryerde geçen kredi kartlarının bir çok özelliği ve çeşiti bulunmaktadır.

Sanal Kart

Sanal Kart ise fiziksel olarak basılmamış sadece internet üzerinden alışverişlerde kullanabileceğiniz kredi kartıdır. İnternet üzerinden alışveriş yaparken daha güvenli olarak sanal kredi kartı kullanabilirsiniz.