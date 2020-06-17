İndirimli tapu için son 3 gün

TOKİ'nin borcunu ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve işyeri alıcıları için düzenlediği yüzde 20 indirim kampanyası 19 Haziran Cuma günü sona erecek. 6 Mayıs'ta başlayan kampanyaya katılım, bir önceki döneme göre artış gösterdi. Şimdiye kadar 14 bin 281 kişi kampanyadan yararlandı. 12 bin 833'ü bütün borçlarını kapattı. Borcunun tamamını kapatamayan bin 448 alıcı da yaptıkları peşin ödemelerle indirimden yararlandı. Kampanyadan yararlananların yüzde 68'i borçlarını kişisel tasarrufları ile kapattı.