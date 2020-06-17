İndirimli tapu için son 3 gün

borcunu ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve işyeri alıcıları için düzenlediği yüzde 20 indirim kampanyasısona erecek. 6 Mayıs'ta başlayan kampanyaya katılım, bir önceki döneme göre artış gösterdi. Şimdiye kadarkampanyadan yararlandı. 12 bin 833'ü bütün borçlarını kapattı. Borcunun tamamını kapatamayan bin 448 alıcı da yaptıkları peşin ödemelerle indirimden yararlandı. Kampanyadan yararlananlarınborçlarını kişisel tasarrufları ile kapattı.