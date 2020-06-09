Benzin ve motorin fiyatlarında özellikle iki-üç aylık sürece bakıldığında çeşitli değişimler yaşanıyor. Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 37, motorinin litre fiyatına 32 kuruş zam yapıldığı duyuruldu. Bu kapsamda güncel akaryakıt fiyatlarını öğrenmek isteyen araç sahipleri "Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları. Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.
BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Ankara'da ortalama 5,87 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,24 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,73 liradan 6,10 liraya, İzmir'de 5,86 liradan 6,23 liraya yükselecek.
Ayrıca, Ankara'da ortalama 5,40 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,72 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,36 liradan 5,68 liraya, İzmir'de 5,43 liradan 5,75 liraya yükselecek.
AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?
5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereği akaryakıt bayileri, akaryakıt fiyatlarını belirleyici konumda değil. Pompa satış fiyatları dağıtım şirketleri tarafından belirleniyor ve tavan fiyat olarak bayilere bildiriliyor. Bayiler de istasyonlarında dağıtıcısı tarafından bildirilen fiyattan ürün satışını gerçekleştiriyor ve bu fiyat içinde oluşan marjdan kendi sözleşmeleri doğrultusunda paylarını alıyor. Nakliye maliyetlerine bağlı olarak fiyatlar küçük değişiklikler gösterebiliyor.
OPEC+ İLE PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya ve birlikte hareket eden ülkelerin oluşturduğu OPEC+ grubunun, petrol üretimi kesintilerini Temmuz ayı sonuna kadar uzatma konusunda anlaşmalarının ardından Brent 42 doları, ABD hafif petrolü de 40 doları gördükten sonra hafif geri çekildi.
Fiyatlardaki tırmanış, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Salman'ın, ülkesinin program dışı olarak yaptığı kısıntıları Haziran sonunda uygulamadan kaldıracağını açıklamasıyla duraksadı.
OPEC+ Grubu, Covid-19 pandemisi nedeniyle sert düşen talebi dengelemek için, Nisan ayında, arzı Mayıs ve Haziran aylarında günde 9.7 milyon varil azaltma konusunda anlaşmıştı. Grubun yaptığı son toplantıda varılan anlaşmaya göre, günde 9.7 milyon varillik üretim kısıntısı Temmuz sonuna kadar sürecek. Anlaşmaya göre, kısıntılar Temmuz'dan Aralık'a kadar da günde 7.7 milyon varil olarak sürdürülecek.
Gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2.18 düşüşle 41.15 dolara, ABD Batı Teksas Hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 2.04 düşüşle 38.74 dolara geriledi.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.84 artışla 17.55 dolar,
- altın, yüzde 0.64 artışla 1,694.44 dolar,
- bakır, yüzde 0.30 artışla 5,659.00 dolar,
- platin, yüzde 1.50 artışla 834.84 dolar,
- paladyum yüzde 2.56 artışla 2,002.34 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise, gram altın 370 liraya, çeyrek altın 609 liraya, Cumhuriyet altını da 2,427 liraya yükseldi.
Petrol Sanayi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selim Şiper, "Petrolden Kötü Haber" başlıklı, petrol fiyatlarındaki yükselişe ilişkin değerlendirmesinde, geçen hafta, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun önderliğinde, Türkiye'deki bazı akaryakıt dağıtım şirketlerinin, marjlarından fedakârlık ederek pompa satış fiyatlarında indirim yaptığını anımsattı ve ekledi:
"Sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamalarının kaldırılması ile bunun pozitif etkisinin görüleceği öngörülüyordu. Ancak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü üretiminin kısıtlanması ile birlikte petrol fiyatlarının da tekrar yükselişe geçtiği görülüyor. Son bir ay içinde 20 dolardan 42-43 dolara yükselen Brent petrolün varil fiyatı, 200 dolardan yaklaşık 350 dolara yükselen dizel ürün fiyatından dolayı pompa fiyatları yükseldi."
Tüm bu gelişmelerin, Türkiye akaryakıt piyasasındaki bazı dağıtım şirketlerinin geçen hafta uygulamaya koydukları indirimlerin dışında geliştiğinin altını çizen Şiper, "İndirilen marj seviyeleri korunmakla birlikte, petrol piyasasında yaşanan bu gelişmelerin tetiklediği ürün fiyatındaki artışın, maalesef önümüzdeki günlerde pompa satış fiyatlarına da yansıması bekleniyor. Petrol fiyatlarının bir müddet daha 40-50 dolar arasında kalacağını öngörüyoruz" diye ekledi.
BRENT PETROLÜN VARİLİ 42,86 DOLAR
Brent petrolün varili haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda 42,86 dolardan işlem görüyor.
Dün 42,50 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 41,85 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.31 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,41 artışla 42,86 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 40,41 dolardan alıcı buldu.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkeler, nisan ayında alınan günlük 9,7 milyon varillik petrol kesintisi anlaşmasını temmuz ayının sonuna kadar uzatma kararı aldı.
Fiyatların yükselişinde OPEC ve bazı OPEC dışı ülkelerin kesintilerini temmuza kadar uzatma kararı alması etkili oldu.
Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı, 30 Mayıs - 5 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 16 adet azalarak 206'ya geriledi. ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 12 hafta üst üste düşüş gösterirken, bu süre içinde toplam 477 adet azalmış oldu.
Brent petrolde teknik olarak 43,71 ile 44,81 dolar aralığının direnç, 42,61 ile 41,51 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.