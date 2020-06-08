TÜRKİYE Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Taceddin Özden, dünyanın yavaş yavaş normalleşmesiyle yeni rezervasyonların gelmeye başladığını, Temmuz'da yüzde 70 doluluk hedeflendiğini söyledi.
'YÜKSEK SEZON OLUR'
Yurt dışından sezon öncesi yapılan rezervasyonlar içinde Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında iptallerin az olduğunu belirten Özden, "Yeni rezervasyonlar da gelmeye başladı. Temmuz'da hareketlenme başlar. Ağustos, Eylül ve Ekim'de artarak sürer" dedi.
İngiltere, Almanya, Hollanda ve Balkan ülkelerinden rezervasyonların geldiğini anlatan Özden, "Temmuz'da hızlı normalleşme olursa, bu ay ve Ağustos yüksek sezonlar olur" diye konuştu.
GURBETÇİLER YOLA ÇIKTI
Gurbetçi Türkler tatil için gelmeye başladı. Ülkeye giriş yapanlar, sağlık taramasından geçiriliyor. Korunma yöntemleri anlatılan vatandaşlara, 14 gün ev izolasyonuna tabi olduklarına dair form imzalatılıyor.