



'YÜKSEK SEZON OLUR'

Yurt dışından sezon öncesi yapılan rezervasyonlar içinde Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında iptallerin az olduğunu belirten Özden, "Yeni rezervasyonlar da gelmeye başladı. Temmuz'da hareketlenme başlar. Ağustos, Eylül ve Ekim'de artarak sürer" dedi.

