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    • Ekonomi
    • 08.06.2020 Gazete
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    Türkiye'ye akını

    de yurt dışından rezervasyon hareketliliği başladı. Başkan Yardımcısı Özden, ‘Şu anda , , ve Balkan ülkelerinden rezervasyonlar geliyor. Temmuz hedefi yüzde 70 doluluk’ dedi.



    TÜRKİYE Otelciler     Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Taceddin Özden, dünyanın yavaş yavaş normalleşmesiyle yeni rezervasyonların gelmeye başladığını, Temmuz'da yüzde 70 doluluk hedeflendiğini söyledi.



    'YÜKSEK SEZON OLUR'
    Yurt dışından sezon öncesi yapılan rezervasyonlar içinde Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında iptallerin az olduğunu belirten Özden, "Yeni rezervasyonlar da gelmeye başladı. Temmuz'da hareketlenme başlar. Ağustos, Eylül ve Ekim'de artarak sürer" dedi.



    İngiltere, Almanya, Hollanda ve Balkan ülkelerinden rezervasyonların geldiğini anlatan Özden, "Temmuz'da hızlı normalleşme olursa, bu ay ve Ağustos yüksek sezonlar olur" diye konuştu.



    GURBETÇİLER YOLA ÇIKTI
    Gurbetçi Türkler tatil için gelmeye başladı. Ülkeye giriş yapanlar, sağlık taramasından geçiriliyor. Korunma yöntemleri anlatılan vatandaşlara, 14 gün ev izolasyonuna tabi olduklarına dair form imzalatılıyor.

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