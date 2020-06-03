Türkiye'de milyonlarca kredi kartı kullanan vatandaş vardır. Kredi kartları artık bir yaşam biçimi halini almıştır. Kredi kartı kullanımı oldukça artmıştır. Bu bağlamda bazı şikayetler ortaya çıkmaktadır. Kredi kullanan vatandaşlar, yıllık olarak ödedikleri kart aidatlarını iade alabilmenin yollarını araştırmaktadır. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
KREDİ KART AİDAT İADE BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Kredi kart kullanan vatandaşlar, aidat iade başvurularını yakından araştırmaktadır. E-Devlet platformu üzerinden yapılan başvurularla kart iade işlemi gerçekleştirilmektedir. Bunun dışında kullanabileceğiniz kanallardan bir tanesi de https://www.turkiye.gov.tr/tbb-bireysel-musteri-hakem-heyeti adresidir. Belirtilen adrese giriş yaparak, kart aidat iadesini gerçekleştirebilirsiniz.
Eğer hiç kart aidatlarıyla uğraşmak istemiyorsanız, bu durumda aidatsız kart veren bankalara başvuruda bulunabilirsiniz.
Bankalara ödenen kredi kart aidatları merak konusu oldu. İşte en çok tercih edilen bankalara ödenen kart aidat tutarları:
QNB Finansbank aidatı: 128 TL
TEB aidatı: 114 TL
Şekerbank aidatı: 111,43 TL
ING aidatı: 140 TL
HSBC aidatı: 133 TL
Ziraat Bankası aidatı: 49 TL
Halkbank aidatı: 39 TL
Vakıfbank aidatı: 147 TL
Garanti aidatı: 141,50 TL
Akbank aidatı: 150 TL
Yapı Kredi aidatı: 139,50 TL
Not: Kredi kartı aidat tutarları her an değişiklik gösterebilir.