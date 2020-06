KREDİ KART AİDAT İADE BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Kredi kart kullanan vatandaşlar, aidat iade başvurularını yakından araştırmaktadır. E-Devlet platformu üzerinden yapılan başvurularla kart iade işlemi gerçekleştirilmektedir. Bunun dışında kullanabileceğiniz kanallardan bir tanesi de https://www.turkiye.gov.tr/tbb-bireysel-musteri-hakem-heyeti adresidir. Belirtilen adrese giriş yaparak, kart aidat iadesini gerçekleştirebilirsiniz.

Eğer hiç kart aidatlarıyla uğraşmak istemiyorsanız, bu durumda aidatsız kart veren bankalara başvuruda bulunabilirsiniz.

Bankalara ödenen kredi kart aidatları merak konusu oldu. İşte en çok tercih edilen bankalara ödenen kart aidat tutarları:

QNB Finansbank aidatı: 128 TL

TEB aidatı: 114 TL

Şekerbank aidatı: 111,43 TL

ING aidatı: 140 TL

HSBC aidatı: 133 TL

Ziraat Bankası aidatı: 49 TL

Halkbank aidatı: 39 TL

Vakıfbank aidatı: 147 TL

Garanti aidatı: 141,50 TL

Akbank aidatı: 150 TL

Yapı Kredi aidatı: 139,50 TL

Not: Kredi kartı aidat tutarları her an değişiklik gösterebilir.