Uçak seferleri yeniden başlıyor

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, uçak seferlerinin yarın yeniden başlayacağını, ilk seferin saat 10.00'da TK2150 sefer sayılı İstanbul Havalimanı-Ankara Esenboğa Havalimanı uçuşu olacağını söyledi. Bu seferin yanı sıra saat 14.10'da İzmir'e, 11.15'te Antalya'ya ve 13.00'te Trabzon'a da sefer yapılacağını anlatan Karaismailoğlu, 1 Haziran sonrasında bütün havalimanlarında da uçuşların kademeli olarak başlayacağını kaydetti. Karaismailoğlu; İstanbul, Sabiha Gökçen, Esenboğa, Adnan Menderes, Antalya ve Trabzon havalimanlarının sertifika almaya hak kazandığını açıkladı.
UÇAKLARDA HİJYEN UZMANLARI OLACAK
Bakan Karaismailoğlu, "Vatandaşımız gönül rahatlığı ile havayolunu kullansın" dedi, bazı önlemleri şöyle anlattı:
HES sorgulamalarında uçuşa elverişli olmadığı tespit edilenler uçamayacak.
Uçuş sırasında hijyen uzmanları da görev alacak.
Uçağa biniş ve inişler sıralı olacak.
Uçağa el çantası dışında bagaj alınmayacak.
Maske kullanılacak.
Yolculardan Türkiye sınırları içerisinde ikamet edecekleri adres ve bilgiler istenecek.
UÇAKLARDA HİJYEN UZMANLARI OLACAK
Bakan Karaismailoğlu, "Vatandaşımız gönül rahatlığı ile havayolunu kullansın" dedi, bazı önlemleri şöyle anlattı:
HES sorgulamalarında uçuşa elverişli olmadığı tespit edilenler uçamayacak.
Uçuş sırasında hijyen uzmanları da görev alacak.
Uçağa biniş ve inişler sıralı olacak.
Uçağa el çantası dışında bagaj alınmayacak.
Maske kullanılacak.
Yolculardan Türkiye sınırları içerisinde ikamet edecekleri adres ve bilgiler istenecek.