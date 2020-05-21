Bu yıl kilosu 200 TL'ye kadar çıktı! Görünüşüyle patatesi andırıyor ancak lezzeti dillere destan...

FİYATI 200 TL'Yİ BULUYOR



Bu yıl dolaman mantarının az olduğu için kilo fiyatının 200 TL'ye kadar yükseldiğini ifade eden Evci, şunları söyledi:



"Bu yıl bana satın almak için kilosuna 200- 250 TL veriyorlar, ama ben topladıklarımı satmıyorum. Dediğim gibi bu yıl az çıkıyor ve ben topladıklarımı çoluğumla çocuğumla tüketiyorum. Bu lezzet bu yıl parayla değişilmez. Bu yıl satışı yok diyebilirim. Ben satmıyorum ama satan bir kaç arkadaşım var. Onlarda 200 TL'den aşağı vermiyorlar. Bu mantarın toplaması hiç kolay değil. Bunu herkes toplayamaz, özellikle bu yıl sadece çok iyi bilen kişiler toplayabilir. Hemen hadi dağa çıktım dolaman toplayayım deyip toplanamaz.