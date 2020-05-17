Geçtiğimiz hafta tütün ürünlerinde maktu vergi tutarıyla ilgili alınan kararla birlikte tiryakiler sigara fiyatlarına firmalar tarafından zammın ne zaman uygulanacağını merak ediyor. Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarındaki artışa ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, sigaranın asgari maktu vergi tutarı yüzde 17,18 artışla 0,3899 liradan 0,4569 liraya yükseltildi. Peki, sigara fiyatları ne kadar oldu? Hangi marka sigaralara zam yapıldı? İşte merak edilenler...

HANGİ MARKA SİGARALARA ZAM YAPILDI?

Hangi marka sigaralara zam yapıldı sorusu henüz yanıt bulmadı. Henüz fiyat artışı sigara fiyatlarına yansımadı. Bu kapsamda hangi marka sigaralara zam geldiğine dair henüz bir açıklama gelmedi. Sigara üreticisi firmalardan açıklama yapıldığında haberimizde yer alacaktır.