Kuaförlerde yeni dönem

İçişleri Bakanlığı, 11 Mayıs'ta açılacak olan berber, güzellik salonu, kuaförler ile ilgili genelge yayınladı. Buna göre, iş yerleri saat 09.00-21.00 saatleri arasında açık olacak. Randevu sistemiyle hizmet sunulacak. Yan yana iki koltukta müşteri olmayacak. Çalışanlar maske kullanacak. Müşteriler yapılacak işleme göre maskesini çıkartabilecek. Her müşteri için ayrı olmak üzere steril eldiven kullanılacak. Saç kesimi, yıkama, boyama vb. hizmetler esnasında kullanılan havlu, önlük gibi malzemeler tek kullanımlık malzemeler olacak. Müşteri isterlerse kendi kişisel havlu, tarak vb. malzemelerini yanında getirebilecek. Berberlerde jilet/ustura ile sakal tıraşı yapılması hizmeti geçici süreliğine verilmeyecek, ancak sakal traşı makine ile yapılabilecek. Güzellik merkezlerinde, cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmetleri geçici süreliğine verilmeyecek, bunların dışındaki faaaliyetlere ise devam edilebilecek. Ense fırçasının kullanımı, geçici süreliğine durdurulacak.