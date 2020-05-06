Detaylar açıklandı! Kuaför, berber ve güzellik merkezleri saat kaçta açılacak, kapanacak? Nasıl çalışacak?

-Müşteriye isterse kendi kişisel havlu, tarak vb. malzemelerin yanlarında getirebilecekleri hususu randevu aşamasında bildirilecek

-Berberlerde jilet/ustura ile sakal tıraşı yapılması hizmeti geçici süreliğine verilmeyecek, ancak sakal traşı makine ile kısaltılma şeklinde yapılabilecek

-Bayan kuaförleri ve güzellik merkezlerinde, cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmetleri geçici süreliğine verilmeyecek, bunların dışındaki faaaliyetlere ise devam edilebilecek

-Ense fırçası kullanımı, dezenfekte edilmesinde yaşanan sıkıntılar ve çok fazla yere/yüzeye temas etmesi nedeniyle geçici süreliğine durdurulacak

-Genelgede ayrıca iş yerlerinin bulunduğu illerden başka illere giden berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yeri sahipleri ve çalışanlarının şehir giriş/çıkış kısıtlaması bulunan 24 ile giriş/çıkış yapabilmesine (anılan iş yerlerinden biri ile illiyet bağını gösteren işyeri ruhsatı, SGK kayıt belgesi vb. belgelerden birinin ibraz edilmesi şartı ile) seyahat izin belgesi aranmaksızın izin verilecek

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Berber/Güzellik Salonu/Kuaförlerin Açılması" konulu genelge gönderdi. Genelge ile , tüm dünyada devam eden yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerlerinin faaliyetlerinin 21 Mart tarihinde geçici süreliğine durdurulduğu hatırlatıldı.