Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ihtiyaç destek kredisine dair detaylar şu günlerde yoğun olarak sorgulanıyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından vatandaşlara "Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi" imkanı sunuldu. Vatandaşlara müşterisi olduğu kamu bankaları tarafından 10 bin liraya kadar kredi verilecek. Hanehalkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel segmentte yer alan müşterilerini finansal açıdan desteklemek için başlatılan krediye başvuru yapanlar ise sonuçların açıklanıp açıklanmadığını merak ediliyor.

DESTEK KREDİSİ BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank 36 ay vadeli 6 ay ödemesiz temel ihtiyaç desteği kredi başvuruları sonuçlanmaya başladı. Üç kamu bankası kredi başvuru sonuçlarıyla ilgili başvuru yapan kişilere SMS yoluyla bilgi veriyor. Değerlendirmenin tamamlanmasının ardından başvuruda bulunan kişilere kısa mesaj olarak gönderiliyor. Aynı zamanda kredi için başvuru yapanlar müşteri hizmetlerinde kredi başvurusundaki son durum hakkında bilgi veriyor.

Aynı zamanda mobil uygulama ya da internet şubesi üzerinden son durumu görüntüleyebiliyorsunuz.

ZİRAAT BANKASI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

HALKBANK BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

VAKIFBANK KREDİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ