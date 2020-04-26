İşte Mahmut Övür'ün konuyla ilgili yazısının bir bölümü:

Uzun zamandır Şehir Hastaneleri, sağlık sisteminin bir parçası olarak değil siyasi bir araç olarak ele alındı ve öyle tartışıldı. Buradan iktidarı tökezletecek bir malzeme çıkar diye bakıldı. CHP, Türk Tabipleri Birliği, onların medya uzantıları sabah akşam "hasta garantisi verildi, özel sektöre kıyak" ya da "yol yok" gibi gerekçelerle bu yatırımlara karşı çıktı, saldırdı. Bütün bu saldırıları nihayet "küçük" bir virüs yerle bir etti ve siyasi bir araç olarak kullanmak isteyenler için tam bir hayal kırıklığı ve "siyasi ölçü" oldu.

Bunu en çarpıcı biçimde İstanbul'da gördük.

KARİZMAASI ÇİZİLDİ

İstanbul Başakşehir'deki Şehir Hastanesi'nin yolunu yapmayarak iktidara darbe vuracağını zanneden "yeni nesil siyasetçi" İmamoğlu, bu tavrı nedeniyle CHP içinden bile ciddi eleştiri aldı. Karizmasının çizildiği söylendi.

Aslında Başkan Erdoğan'ın "hayalim" dediği bu hastanelere daha başından itibaren sadece CHP ve Türk Tabipleri Birliği değil, onların bürokrasideki yani DPT içindeki uzantıları da karşı çıkmıştı. Çünkü Türkiye'de halka hizmetin önündeki en büyük engel, devletin sahibi olduğunu sanan statükocu bürokrasiydi.

O günleri, ilk adımın atıldığı 2011 yılındaki Sağlık Bakanı Recep Akdağ anlattı:

"Biz 60-70 yıl önce çoğu DP döneminde yapılan ve dar alanlara sıkışan hastaneleri yenilemek zorundaydık. Eski hastanelerin ne alanları ne teknolojileri ne de deprem açısından fiziki altyapıları yeterliydi. Bunu yaparken bürokrasiden de karşı çıkanlar, direnç gösterenler oldu ama onları aştık."

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