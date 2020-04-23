3.faz koronavirüs nakdi yardım başvurusu nasıl alınır? Sorusu arama motorlarında oldukça fazla şekilde aratılanlar arasına girmiş durumda. Bu bağlamda tüm dünyayı etkisi altına alan koronaviurüs sebebiyle Türkiye'de de hükümet birbiri ardına yardım paketleri ve ekonomik destek programları açıklıyor. İşçilerin işini kaybetmemişi, işverenlerin işlerinden olmaması ve vatandaşların gelir kaybına uğramaması için çıkartılan destek paketlerinde karşılıksız yardımlar, düşük faizli 6 ay ödemesiz destek kredileri esnaf ve KOBİ'lere krediler vergi ve prim erteleme gibi birçok imkan bulunuyor.
Bu destek paketlerinden en önemlilerinden birisi de ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara yapılan 1000 TL'lik ödemeler oldu.
1000 TL KORONAVİRÜS NAKDİ YARDIM DESTEĞİ
Bin liralık ödemelerde ilk önce 2.1 milyon haneye yardım yapıldı. Bunun ardından ikinci fazda ise 2.3 milyon aileye daha biner lira ödemeler devreye girdi. Devletten sosyal yardım alan (65 yaş aylığı, engelli maaşı, dul yardımı gibi) vatandaşlar başvuru yapmadan bu yardımlardan yararlandı. Şimdi bin liralık yardımın üçüncü fazı devreye giriyor. Bu yeni yardım paketinde başvuru yapılması gerekiyor. İşte devletten bin lira almanın şartları…
KİMLER BAŞVURACAK?
Yeni bin liralık desteğe düzenli geliri olmayanlar, günlük yevmiye ile çalışırken işsiz kalıp gelirinden olanlar başvuracak. Her evden bir kişinin başvurması yeterli olacak.
KİMLER ALAMAYACAK?
Bu destekten düzenli geliri olan kamu işçileri, memurlar, emekliler, işsizlik ve kısa çalışma ödeneği alanlar yararlanamayacak. Daha önce bin liralık destekten yararlananlar da başvuru yapamayacak.
NASIL BAŞVURULACAK?
TC numarasının son rakamına göre e-devletten başvuru yapılabilecek. Buna göre TC numarasının son rakamı 0 olanlar pazartesi, 2 olanlar Salı 4 olanlar Çarşamba 6 olanlar Perşembe ve 8 olanlar Cuma günleri başvuru yapabilecek. Cumartesi ve Pazar günleri ise isteyen herkes başvurabilecek. E-devlete girdikten sonra bu destek başvurusu ilk sayfada bulunabilecek
BAŞVURUDA NEYE BAKILACAK?
e-devletteki başvuru bölümünde kişilere gelirleriyle ilgili sorular sorulurken giderlerine de bakılacak. Gelir gider dengesi ile ilgili bilgiler istenecek. Elektrik su ve doğal gez faturalarının son gelen miktarı sorulacak. Kira gideri, çocuk sayısı ve diğer masraflar hakkında da bilgi alınacak. Böylece kişinin muhtaçlık durumu tespit edilerek yardım yapılacak.
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BAKAN SELÇUK BAŞVURU ŞARTLARINI AÇIKLAMIŞTI
"Faz 3'ü talep bazlı aldığımız için bir rakam öngöremiyoruz ama şunu söyleyebilirim, pazartesi akşam açmamıza rağmen şu anda 800 bini aşkın bir başvuru aldık. Tabii sistemdeki yoğunluğu düzenlemek adına da 5'e ayırdık. T.C. kimlik numarasının son hanesine göre '0-2-4-6-8' olarak vatandaşlarımız pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma başvurabilecekler. Akabinde cumartesi pazar günleri de kimlik numarasını son hanesi kısıtı olmadan bütün vatandaşlarımız başvuracaklar. Orada tabii ki bizim belirlediğimiz belli başvuramayacak gruplar vardı. Memurlarımız, kamu işçilerimiz, SGK'den gelir veya aylık alan emeklilerimiz, faz 1 ve faz 2'den bin liralık desteği almış olanlar, İşkur işsizlik ödeneğinden ve İşkur kısa çalışma ödeneğinden yaralanmış olanlar, süreçte bu faz 3 sistemine başvurmuş olsalar dahi faydalanamayacaklar."
Bakan Selçuk, SGK sorgusu tamamlanan başvuruların 1003 vakfın ekranına düştüğünü, bunların yerel koşullar akabinde değerlendirmesiyle ödeme emirlerini gerçekleştirdiklerini belirterek, dönemsel muhtaçlık kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığının da vakıflar aracılığıyla değerlendirilmiş olacağını ifade etti.
"Vakıflarımıza yarım milyarı aşkın destek yolladık"
Daha önceden sosyal yardımlardan faydalanan vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmaların devam edip etmediği sorusunu ise Selçuk şöyle yanıtladı:
"Biz bu süreçte vatandaşlarımızın her daim yanlarında olacağız. Zaten Faz 1'de biz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızla mevcut düzenli yardım alan vatandaşlarımızı desteklemiş olduk. Onun haricinde bizim her ay vakıflara gönderdiğimiz, illerinde, ilçelerindeki ihtiyaç sahibi haneleri tespit edip, destek olmaları için gönderdiğimiz periyodik payı da ilk önce 135 milyondan 180 milyon liraya çıkardık, hem ramazan olması hasebiyle hem de bu süreç dolayısıyla da bunu da iki periyodik artı bir de ramazan katkısını da ekleyerek 500 milyon, yani yarım milyarı aşkın bir destek yolladık vakıflarımıza. Dolayısıyla vakıflarımız da bu süreçte ihtiyaç sahibi ailelerimizi tespit ederek ulaştırmaya devam edecekler."
"İhtiyaç sahibi tüm vatandaşımızın faz 3'e başvurmasını istiyoruz"
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Şartlı Eğitim Yardımı, öksüz-yetim yardımları, muhtaç asker aileleri ve çocuklarına yapılan yardımlarda da artış kararı alındığını anımsatarak, "Biz 43 tematik programımızda güncellemeler yaparak yardımcı olmaya devam edeceğiz. Ama biz dönemsel ihtiyaç sahibi tüm vatandaşımızın da faz 3'e başvurmasını istiyoruz." diye konuştu.