Doğa’dan güçlendirme desteği

Coronavirüs salgınının yaşandığı bu günlerde Doğa Sigorta, iş ortaklarını her anlamda destekleyerek bu süreci etkin şekilde yönetiyor. Doğa Sigorta CEO'su Nihat Kırmızı, acente ve iş ortaklarının nakit akışını korumanın, sağlığın ardından öncelikleri olduğunu söyledi. "Acente Güçlendirme Paketi ile 3 ana başlık altında 10 maddelik güçlendirme planını oluşturduk ve hızla devreye aldık" diyen Kırmızı, paketin içeriğini de şöyle açıkladı: "Ürün destek paketimizle birlikte; acentelerimize özel oto branşlarında genişletmeler ve destek veriyoruz, 'Ek Gelir İyi Gelir' modelimizin kriter sayısını düşürüp hedef gerçekleştirmeleri yüzde 90'a çektik, böylece kazanmak artık çok daha kolay olacak." Kırmızı, 'Maddi Destek' paketinin içeriğini ise "Acentelerimizin hak ettiği fakat mevcut şartlar nedeniyle kullanamadığı yurt içi ve yurt dışı tatillerinin maliyetlerini ek komisyon olarak acentelerimize geri ödüyoruz" sözleriyle anlattı. Son paketin ise 'Moral Destek' olduğunu söyleyen Kırmızı, "MEDLINE tıbbi danışmanlık hizmeti ile tüm acentelerimize ve ailelerine 7/24 uzaktan tıbbi danışmanlık desteği veriyoruz. Her türlü tıbbi desteği telefonda alabilecekler" dedi.
FARK ÜCRETLERİ KARŞILANIYOR
Kırmızı, tamamlayıcı sağlık sigortalarında (TSS) salgın hastalıkların poliçe teminatı kapsamı dışında olmasına rağmen bu dönemde Doğa Sigorta'nın TSS poliçelerinin geçerli olduğu özel hastanelerde oluşacak fark ücretlerini poliçe teminatları çerçevesinde karşılayacağını belirtti. Aile vakıfları Ayvansaray Eğitim Sağlık ve Kültür Vakfı ve bünyesindeki Ayvansaray Üniversitesi ile Doğa Sigorta işbirliğinde pandemi sürecinde yardım çalışmalarına hız verdiklerini aktaran Kırmızı, TSB'nin 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına yaptığı bağışa verdikleri desteğin yanı sıra Ayvansaray Eğitim Sağlık ve Kültür Vakfı ve şirketleri ile valilik ve kaymakamlıkların koordinasyonunda şimdiye kadar 2 bin 500 aileye gıda yardımı ulaştırdıklarını açıkladı. Kırmızı, pazarlama bütçesinin önemli bir bölümünü böyle bir dönemde sosyal sorumluluk çalışmalarına ayırmayı hedeflediklerini de aktardı.
FARK ÜCRETLERİ KARŞILANIYOR
Kırmızı, tamamlayıcı sağlık sigortalarında (TSS) salgın hastalıkların poliçe teminatı kapsamı dışında olmasına rağmen bu dönemde Doğa Sigorta'nın TSS poliçelerinin geçerli olduğu özel hastanelerde oluşacak fark ücretlerini poliçe teminatları çerçevesinde karşılayacağını belirtti. Aile vakıfları Ayvansaray Eğitim Sağlık ve Kültür Vakfı ve bünyesindeki Ayvansaray Üniversitesi ile Doğa Sigorta işbirliğinde pandemi sürecinde yardım çalışmalarına hız verdiklerini aktaran Kırmızı, TSB'nin 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına yaptığı bağışa verdikleri desteğin yanı sıra Ayvansaray Eğitim Sağlık ve Kültür Vakfı ve şirketleri ile valilik ve kaymakamlıkların koordinasyonunda şimdiye kadar 2 bin 500 aileye gıda yardımı ulaştırdıklarını açıkladı. Kırmızı, pazarlama bütçesinin önemli bir bölümünü böyle bir dönemde sosyal sorumluluk çalışmalarına ayırmayı hedeflediklerini de aktardı.