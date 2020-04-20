İhtiyaç sahipleri geliri kısıtlı olan vatandaşlar, işsizler ve asgari ücretliler için yeni müjde geldi. Bu bağlamda 1000 TL yardım daha verilecek. Bilindiği gibi 1. ve 2. fazlarda ödemeler başladı ve halen devam ediyor. 3. faz ödemelerinde de milyonlarca kişiye 1000 TL corona nakdi yardımı yapılacak. 3. fazda başvurular alınacak. Tüm vatandaşlar buna başvuru yapabilecek. Ancak sadece ihtiyaç sahiplerine ödeme yapılacak. Aynı evden 2 ya da daha fazla kişi buna başvuru yaptıysa bu başvuru tek sayılacak ve her haneden sadece 1 kişiye bu ödeme yapılacak. Bu sefer E-Devlet üzerinden başvuru alınacak. Başvuru yapan ve yardıma ihtiyacı olduğu tespit edilen vatandaşlara 1000 TL ödeme yapılacak. Peki; 1000 TL yardım başvurusu ne zaman başlayacak? İşte detaylar…