İhtiyaç sahibi ailelere 1000 TL destek! Devletten 1000 TL sosyal yardım müjdesi geldi. Koronavirüs nedeniyle vatandaşların zor durumda kalmaması için devlet kurumlarından destekler sürüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan tam 2 milyon haneye 1000 TL nakdi yardım yapılacak. Müjdeli haberin ardından devletten 1000 TL sosyal yardım şartları nelerdir sorusuna yanıt aranmaya başlandı. 1000 TL yardımı herkes alabilecek mi?

1000 TL SOSYAL YARDIM ŞARTLARI NELERDİR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında; hali hazırda Bakanlığımızın düzenli sosyal yardımlarından faydalanan ihtiyaç sahibi 2 milyon hanenin tamamı 1.000 TL nakdi destekten yararlanacaktır"

Bakanlık bünyesinde tespit edilen ve şu anda sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşlar, 1000 TL destekten faydalanabilecek.

NEREYE BAŞVURU YAPILACAK?

Bakan Selçuk, söz konusu destekten yararlanmak için vatandaşların herhangi bir yere başvuru yapmasına gerek olmadığını belirtti.

ÖDEMELER NE ZAMAN YATACAK?

Periyodik olarak yardım yapılan 2 milyon vatandaş bulunduğunu, bu 2 milyon kişiye söz konusu yardımı dağıtacaklarını belirten Selçuk, "Hedefimiz 2 milyar lirayı, martın sonuna gelmeden, en geç nisan ayı başında dağıtmak" dedi. Bakan Selçuk, sosyal yardımlarda ek 2 milyar liralık kaynağın dağıtımında şartları taşıyan ihtiyaç sahibi hanelere 1000'er lira destek vereceklerini duyurdu.

KOLONYA VE MASKE VERİLECEK!

Selçuk, Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 8'inin 65 yaş üzerinde bulunduğunu, 80 yaş üzerindeki nüfusu da "en kırılgan nüfus" olarak gördüklerini söyledi. Yaşlıların korunması ve desteklenmesine yönelik projelerin belediyeler kanalıyla yürütüldüğünü hatırlatan Selçuk, süreçte bunu daha da yoğunlaştıracaklarını kaydetti.

Selçuk, yaşlılara kolonya ve maske temini konusunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile iş birliği içinde olduklarını, dağıtıma ilk olarak Ankara ve İstanbul'dan başlanacağını, daha sonra genişletileceğini söyledi.

EMEKLİYE ZAM NİSAN'DA

Bakan Selçuk, "Nisan ayından itibaren en düşük emekli maaşını 1000 liradan 1500'e çıkarmış olacağız" dedi. Selçuk, bu konuda TBMM sürecinin bulunduğunu, sürecin tamamlanmasının ardından nisan ayında maaşların yatırılacağını kaydetti.

KISA ÇALIŞMA ESNETİLECEK

Bakanı Selçuk, kısa çalışma ödeneğinde, bütün sektörlere daha fazla fayda sağlaması için belirli koşullarda esneklikler sağlayacaklarını bildirdi. Bu konuda Meclis'te yasal düzenleme yapılacağını ifade eden Selçuk, bu düzenlemenin unsurlarından birinin 'süre' olacağını söyledi. Selçuk, salgın nedeniyle mağazalarını geçici süreyle kapatan perakendeciler ile kreşlerin de kısa çalışma ödeneğinden yararlanacağını sözlerine ekledi.

Selçuk, "İşverenlerimizi de velilerimizi de bu süreçte mağdur etmeyeceğiz" dedi.