Emekli promosyon banka ödeme ücretleri ve günleri: Emekli promosyon ödemeleri milyonlarca emeklinin gündeminde. Emeklilerin bankalar ile yaptığı promosyon anlaşması şubat ayının sonunda bitti. Yeni ödemeler 1 Mart itibariyle başladı. Emekliler maaşlarını anlaştıkları bankadan alma taahhüdü vererek bankalardan promosyon alabiliyor. Ziraat Bankası ile SGK arasında yapılan maaşı 1500 TL'ye kadar olanlara 500 TL, 1500-2500 TL arasında olanlara 625 TL ve 2500 TL'nin üzerinde olanlara ise 750 TL promosyon anlaşmasının detayları kamuoyuyla paylaşıldı. Ziraat Bankası'nın anlaşma şartlarının ardından diğer bankaların promosyon miktarları daha büyük merak konusu oldu. İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, TEB, Şekerbank, ING ve Akbank promosyon ücretleri... Detaylar takvim.com.tr'de
Kimler Promosyon Alabiliyor? Başvuru Yapılması Gerekir Mi?
Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde SSK (4A), BAĞ-KUR (4B) ve Emekli Sandığı (4C) kapsamında sigortalı çalışarak emekli olmaya hak kazan kişiler 3 yıllık sözleşmeyi imzaladıktan sonra promosyon uygulamasından yararlanabilirler. Dul ve yetim aylığı alan kişilerde promosyon ödemesi kapsamında yerini alır. Promosyon ödemesi için sözleşme yapılacak bankaya başvuruların iletilmesi yeterli olur.
Bankaların Promosyon Miktarları Belirlendi
Sosyal Güvenlik Kurumu ve bankalar arasında imzalanan promosyon anlaşmalarında; ödenecek promosyon miktarı bankaların inisiyatifine bağlı olarak arttırılabilir. Bankalar otomatik ödeme talimatı ya da bankaya yönlendirilen diğer müşterilerin sayısına göre emeklilere promosyon ödemesinin yanında ek ödemeler yapılıyorlar. Aynı zamanda müşterilerine ücretsiz EFT, havale gibi para transferi işlemlerinde kolaylık, ayrıcalıklı faiz imkanı ve kredi seçeneklerine, hesap işletim ücreti ödememe ile ücretsiz ATM'den para çekme işlemlerine dair imtiyazlar sunuluyor.
Emekli Maaşı Banka Değişikliği İşlemi Nasıl Yapılır?
Emekli maaşını başka bir bankaya taşımak isteyen vatandaşların izlemesi için 3 yol sunulmuştur:
• E-Devlet kapısı
• Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ya yapılan direkt başvurular
• Doğrudan transfer yapılması istenilen bankaya yapılan başvurular
E-Devlet Üzerinden Emekli Maaş Bankası Değiştirme
E-devlet sistemi üzerinden banka değiştirmek isteyen vatandaşlar SGK'ya bağlı olarak kurulan Banka ve Adres Değişikliği sayfasını ziyaret edebilirler. Ancak kişilerin emeklilik statüsüne göre kendilerine uygun olan; 4A, 4B ve 4C Banka ve Adres Değişikliği seçeneklerinden birini işaretlemeleri gerekir.
• Emeklilik sigorta kolu seçildikten sonra kişinin kimlik doğrulama adımlarını geçmesi gerekir. Bunun için T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi bilgilerinin eklenmesi beklenir.
• Kimlik doğrulama adımlarından sonra mevcut maaş bankası ya da PTT bilgileri ekranda görüntülenir.
• "Banka/Şube Bilgilerinizi Değiştirmek İçin Tıklatın" seçeneğinin ardından gelen ekranda yeni banka bilgilerin doldurulması istenir. Şehir, banka adı ve şubesinin seçilmesinin ardından "güncelle" sekmesine basılır.
• Güncellemenin hemen ardından genellikle en geç iki ay içerisinde maaşlar yeni bankaya yatmaya başlar.
HALKBANK
Halkbank emekli banka promosyonu ödemeleri şu şekilde:
1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacaktır.
Garanti Bankası emekli banka promosyonu açıklaması şu şekilde:
Emeklilerimize 1.200 TL'ye varan promosyon Garanti BBVA'da!
Yeni emeklilerin ilk maaşı promosyonuyla Garanti BBVA'da!
Garanti BBVA ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında imzalanan yeni protokol ile, emekli maaşını 3 yıl boyunca Garanti BBVA'dan alma taahhüdü veren emekliler, ek ürün koşulu olmadan, 1.200 TL'ye varan nakit promosyon ödemesi alabilecek
Garanti BBVA, 1.500 liraya kadar emekli maaşı alanlara 800 lira, 1.500-2.500 lira arasında emekli maaşı alanlara 1.000 lira, 2.500 lira ve üstünde maaş alanlara ise 1.200 lira nakit promosyon ödemesi yapacak.
TEB
TEB emekli banka promosyonu kampanyası şu şekilde:
TEB, maaşı 999 TL'ye kadar olan emeklilere 850 TL, 1.000 TL ile 1.999 TL arasında maaş alan emeklilere 925 TL, 2.000 TL ve üzeri olan emeklilere ise 1.000 TL promosyon sunuyor. Bankaya emekli müşteri getirenlere de kişi başına 150 TL, toplamda 1.500 TL'ye varan ödeme yapıyor. Böylece promosyon 2.500 TL'ye çıkıyor.
ING
İng Bank emekli promosyonu kampanyası şu şekilde:
ING Bank, 450 TL'ye varan nakit promosyona ek olarak; Turuncu Ekstra ile 750 TL harcama yapılan her ay için 50 TL nakit promosyon veriyor. Böylece 3 yıl için ek 1.800 TL promosyon; toplamda 2 bin 250 TL'ye varan promosyon fırsatı sunuyor.
Emekliliğin güzelliği bol vakit, ekstrası 2.550 TL promosyon!
VAKIFBANK
Vakıfbank emekli banka promosyonu miktarı şu şekilde:
1.500.-TL'ye (1.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 500.- TL,
1.500 - 2.500.-TL (2.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 625.- TL,,
2.500.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 750.- TL
BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ HANGİ TARİHLERDE?
Bağ-Kur'dan emekli olanların emekli maaşları tahsis numaralarının son rakamlarına göre ödemelerini alırlar. Emekli maaşı cumartesi gününe gelenlerin ödemeleri cuma günü, Pazar gününe gelenlerin ödemeleri ise Pazartesi günkü gruba dahil edilerek verilmektedir.
İşte ödeme günleri listesi:
Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde
Tahsis numarasının son rakamı 3,1 olanlar her ayın 26'sında
Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde
Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.
SSK EMEKLİLERİ MAAŞLARINI HANGİ TARİHLERDE ALIYOR?
4A SSK kapsamında emekli olanların emekli aylıklarının ödeneceği tarih tahsis numarasının son rakamına göre belirlenmektedir.
Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17'sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18'inde,
Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19'unda,
Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20'sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21'inde,
Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22'sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlara her ayın 23'ünde,
Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara her ayın 24'ünde,
Tahsis numarasının son rakamı 2 olanları her ayın 25'inde,
Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara her ayın 26'sında aylıkları ve sürekli iş kazası sürekli iş göremezlik gelirleri ödenmektedir
EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİ MAAŞ ÖDEME GÜNLERİ NE ZAMAN?
Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler
Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde
Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde
Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde
Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde
Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde
Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler
Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde
Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde
Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde
Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde
Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde
Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler
Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde
Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde
Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde
Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde
Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde
maaşlarını alırlar.
Emekli Sandığı maaş ödeme tarihi cumartesi gününe rastlayan grubun ödemesi cuma, pazar gününe rastlayan grubun ödemesi ise pazartesi günkü grup ile birleştirilerek yapılmaktadır.
SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME GÜNLERİ
SSK emeklisi vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. İşte o günler:
Tahsis numarasının son rakamına göre;
- 9 olanlar her ayın 17'sinde,
- 7 olanlara her ayın 18'inde,
- 5 olanlara her ayın 19'unda,
- 3 olanlara her ayın 20'sinde,
- 1 olanlara her ayın 21'inde,
- 8 olanlara her ayın 22'sinde,
- 6 olanlara her ayın 23'ünde,
- 4 olanlara her ayın 24'ünde,
- 2 olanları her ayın 25'inde,
- 0 olanlara her ayın 26'sında ödeme alırlar.
EMEKLİ BANKA PROMOSYONU NEDİR?
Banka promosyonları şu anda kamuda ya da özel sektörde aktif olarak çalışan ve kamu ya da özel kurumlardan emeklilik hakkını elde ederek emekli aylığı alan kişilere verilen paradır. 2017 yılında Hükümet, Sosyal Güvenlik Kurumu vasıtası ile bankalarla bir protokol imzalamıştı. SGK ayrıca kamu bankaları dışında, 18 özel banka ile de emeklilere banka promosyonu ödemesi için anlaşma imzalamış ve ödemeler Mart ayından itibaren ödenmeye başlanmıştı.
KAÇ YILDA BİR ALINIR?
Promosyon alabilmek için en önemli şart, maaş aldığınız bankada en az 3 yıl kalacağınızı taahhüt etmeniz. Bunun haricinde otomatik ödeme talimatı ya da kredili hesap şartı aranmıyor. Bankada 3 yıl kalacağınızı taahhüt etmeniz halinde promosyonunuz hesabınıza aktarılıyor. Unutmayın; 3 yıllık süre dolmadan emekli maaşınızı başka bir bankaya taşımanız mümkün değildir. Sadece şube değişikliği yapabilirsiniz.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.