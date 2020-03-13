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    • Ekonomi
    • 13.03.2020 Gazete
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    Anadolu’ya yeni alışveriş caddesi

    Tahincioğlu tarafından yapılan ’ya Paladium markasıyla yeni bir alışveriş caddesi geliyor. komşu projedeki evler de ’ı görüyor...

    Anadolu’ya yeni alışveriş caddesi
    Tahincioğlu, Emlak Konut GYO güvencesiyle İstanbul Anadolu yakasında hayata geçirdiği Nidapark Küçükyalı projesinde yeniliklere imza atmaya devam ediyor. Palladium markasını proje içerisine taşıyan Tahincioğlu, mağaza, restoran ve kafelerin yer alacağı 350 metre uzunluğundaki alışveriş caddesini hayata geçiriyor.

    Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, Palladium markasını Nidapark Küçükyalı'ya getirerek alışveriş caddesinin adını Palladium Cadde Küçükyalı olarak değiştirdiklerini belirterek, "Projeye çok büyük değer katacağını düşünüyoruz. Heybeli, Nidapark Küçükyalı Kınalı, Nidapark Küçükyalı Burgaz ve Nidapark Küçükyalı Sedef olmak üzere 4 ayrı etaptan oluşan projemizde, manzaralı çatı dubleksler ve 350 metre uzunluğundaki Palladium Cadde Küçükyalı manzaralı teraslı dubleksleri sınırlı sayıda satışa sunduk" dedi.



    İçinde bulunulan dönemin ev sahibi olmak için uygun olduğunu ifade eden Tahincioğlu, şöyle konuştu: "Haziran'dan itibaren teslime başlayacağımız Nidapark Küçükyalı'da cazip kampanyalarımız var. Ev almak isteyenler yüzde 12 indirim ve 120 ay 0.59 faiz oranından faydalanabilecek."



    ADALAR MANZARALI DAİRELER
    Nidapark Küçükyalı'da 1+1'den 4+1'e kadar daire tipi seçenekleri bulunuyor. Her etap için tasarlanan yüzme havuzu, fitness salonu, spor sahası, kafeterya, yürüyüş ve bisiklet yolları, çocuk oyun kompleksi, kent meydanı ve parklar yer alıyor.

    YAVUZ KARAMAN

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