Çeşitli nedenlerle borç yumağının içinde kalan vatandaşlar genellikle borçlarını ödeme yolunu aramadan saklamayı ya da kaçmayı tercih ederler. Ancak Yargıtay emsal niteliğinde bir karara imza attı. Verilen kararla birlikte kombiyo senet borcu bulunan vatandaşların ailelerine haciz ihbarnamesi gönderilebilecek. Peki bu karar nasıl verildi? Karar kimler için geçerli olacak? İhbarname kimlere yollanabilir? İşte, Yargıtay'ın kambiyo senedine dair verdiği kararın detayları… Borcunu tahsil etmek konusunda ısrarlı olan alacaklı verilen itiraz kararını İcra Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak bir mahkemeye taşıdı.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ!