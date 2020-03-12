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    • Ekonomi
    • 13.03.2020 09:53
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    • 13.03.2020 09:53
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    Artık sizde lusunuz... Borcu olanlar dikkat! Ailesinde borçlu olanlara kötü haber!

    Ailesinde lu olanlara kötü haber! Artık sizde borçlusunuz... Yüksek Mahkeme'den kambiyo senedi sahiplerini şok eden bir karar çıktı. Kambiyo senedindeki borcunu ödemeyenlerin aileleri İcra Müdürlüğü aracılığıyla durumdan haberdar olabilecekler. Özellikle birinci dereceden akrabalara (anne, baba, kardeş vb.) kambiyo senedi borçlarına ilişkin icra ihbarnamesi yollanabilecek. Kambiyo senedi, özellikle ticaret alanındaki en kıymetli evraklardır. Ticari ilişkilerde para ya da para yerine geçen belgeleri ifade eder. 'na göre kambiyo senetleri ticari ilişkileri düzenleyen poliçe, bono ve çeklerin genel ismidir.

    Ailesinde borçlu olanlara kötü haber! Artık sizde borçlusunuz

    Çeşitli nedenlerle borç yumağının içinde kalan vatandaşlar genellikle borçlarını ödeme yolunu aramadan saklamayı ya da kaçmayı tercih ederler. Ancak Yargıtay emsal niteliğinde bir karara imza attı. Verilen kararla birlikte kombiyo senet borcu bulunan vatandaşların ailelerine haciz ihbarnamesi gönderilebilecek. Peki bu karar nasıl verildi? Karar kimler için geçerli olacak? İhbarname kimlere yollanabilir? İşte, Yargıtay'ın kambiyo senedine dair verdiği kararın detayları… Borcunu tahsil etmek konusunda ısrarlı olan alacaklı verilen itiraz kararını İcra Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak bir mahkemeye taşıdı.

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