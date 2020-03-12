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    • Ekonomi
    • 12.03.2020 Gazete
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    Anneye ayda 200 euro

    Çalışmak, işe geri dönmek ya da yeni bir işte çalışmaya başlamak isteyen annelere bakıcı desteği imkanı var. , ve ’de 2 yaş altı çocuğu olan çalışan anneler, 32 aya varan süreyle aylık 200 euroluk bakıcı desteği alabiliyor.

    Anneye ayda 200 euro
    Çalışmak, işe geri dönmek ya da yeni bir işte çalışmaya başlamak isteyen annelere bakıcı desteği imkanı var. Kurumu'nca () yürütülen Avrupa Birliği destekli projeyle Ankara, İstanbul ve İzmir'de 0-24 aylık çocuk sahibi sigortalı annelere, 32 aya varan süreyle aylık 200 euro Çalışan Anne Desteği sağlanıyor. Bu destek, bekar ve özel gereksinimli çocuğu olan anneler için ise 250 euroya yükseliyor. Kasım'da başlayan projeden yararlanmak için ön başvurular, SGK'nın internet sitesinden alınmaya devam ediliyor. İşte destek ile ilgili bilinmesi gerekenler:

    ● Başvuru tarihi itibarıyla 0-24 ay aralığında (24 üncü ay dahil) çocuğunuzun olması, , ve illerinden birinde ikamet etmeniz, çocuğunuzla aynı evde ikamet etmeniz, en geç kesin kayıt tarihi itibariyle bir işverenin yanında hizmet akdiyle ve sigortalı olarak (4/a) tam zamanlı çalışıyor olmanız, bir çocuk bakıcısını sigortalı olarak çalıştırmanız gerekiyor.

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