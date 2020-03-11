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    • Ekonomi
    • 11.03.2020 16:28
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    • 11.03.2020 16:28
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    hangileri? ? , , kararları...

    hangileri? sorusu gündemde araştırılan konulardan birisi oldu. Corona virüsü nedeniyle birçok üniversiteden art arda tatil haberi geliyor. , , tatil olan üniversiteler listesi binlerce öğrenci tarafından araştırılıyor. Peki, tatil olan üniversiteler hangileri? İlkokul ve liselerde eğitime ara verilmesi gündem gelirken, üniversitelerden de tatil kararları peş peşe geldi. İşte, üniversiteler tatil mi sorusunun yanıtı ve üniversitelerin son dakika açıklamaları...

    Üniversiteler tatil mi? Tatil olan üniversiteler listesi!

    Tatil olan üniversiteler hangileri? Üniversiteler tatil mi? İstanbul, Ankara, İzmir tatil olan üniversiteler listesi binlerce öğrenci tarafından sorgulanıyor. Ülkemizde korona virüsünün görülmesiyle birlikte, toplumsal hayatta önlemler peş peşe geliyor. İlkokul ve liselerde okulların tatil olup olmayacağına ilişkin açıklama beklenirken, üniversitelerden yeni kararlar geliyor. Peki, üniversiteler tatil mi? Tatil olan üniversiteler hangileri? İşte yanıtı!

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