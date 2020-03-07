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    • Ekonomi
    • 07.03.2020 Gazete
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    Güvensiz ürüne tazminat hakkı

    , Meclis'ten geçti. Ürünün güvenli olması zorunlu olacak. Ürünün bir kişiye veya bir mala zarar vermesi halinde bu ürünün imalatçısı veya ithalatçısı zararı gidermekle yükümlü olacak. Tazminat talebi için zaman aşımı zararın doğduğu tarihten itibaren 10 yıl olacak. aykırı hareket edenlere 500 bin liraya kadar ceza verilecek.

    Güvensiz ürüne tazminat hakkı
    Ürün Güvenliği Kanunu, Meclis'ten geçti. Ürünün güvenli olması zorunlu olacak. Ürünün bir kişiye veya bir mala zarar vermesi halinde bu ürünün imalatçısı veya ithalatçısı zararı gidermekle yükümlü olacak. Tazminat talebi için zaman aşımı zararın doğduğu tarihten itibaren 10 yıl olacak. Ürün güvenliğine aykırı hareket edenlere 500 bin liraya kadar ceza verilecek.

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