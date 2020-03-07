Güvensiz ürüne tazminat hakkı

Meclis'ten geçti. Ürünün güvenli olmasızorunlu olacak. Ürünün bir kişiye veyabir mala zarar vermesi halinde buürünün imalatçısı veya ithalatçısı zararıgidermekle yükümlü olacak. Tazminattalebi için zaman aşımı zararın doğduğutarihten itibarenolacak. Ürüngüvenliğine aykırı hareket edenlereceza verilecek.