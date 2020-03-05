Dev market zincirleri Antalya’da buluşacak

Avrupa, Rusya ve Ortadoğu'nun tanınmış market zincirleri ile yaş meyve-sebze toptancı firmaları, Antalya'da düzenlenecek '3. Interfresh Eurasia Yaş Sebze Meyve, Depolama, Ambalaj, Lojistik, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Fuarı'nda bir araya gelecek. AntExpo Fuarcılık Genel Müdürü Murat Özer, fuarın 28-30 Mayıs'ta ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirileceğini belirterek, şöyle konuştu: "Fuarda, yıllık ciroları milyarlarca euroya ulaşan Almanya, Avusturya, Bulgaristan, İspanya, Polonya, Rusya ve Hollanda'daki büyük zincir marketleri ile yaş meyve ve sebze toptancılarını göreceğiz."
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