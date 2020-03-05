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    • Ekonomi
    • 05.03.2020 Gazete
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    Dev market zincirleri ’da buluşacak

    Avrupa, ve 'nun tanınmış market zincirleri ile yaş meyve-sebze toptancı firmaları, 'da düzenlenecek '3. , Depolama, Ambalaj, Lojistik, ve 'nda bir araya gelecek.

    Dev market zincirleri Antalya’da buluşacak
    Avrupa, ve 'nun tanınmış market zincirleri ile yaş meyve-sebze toptancı firmaları, 'da düzenlenecek '3. , Depolama, Ambalaj, Lojistik, ve 'nda bir araya gelecek. AntExpo Fuarcılık Genel Müdürü Murat Özer, ın 28-30 Mayıs'ta ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirileceğini belirterek, şöyle konuştu: "Fuarda, yıllık ciroları milyarlarca euroya ulaşan , , , , Polonya, Rusya ve 'daki büyük zincir marketleri ile yaş meyve ve sebze toptancılarını göreceğiz."

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