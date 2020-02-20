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    • Ekonomi
    • 20.02.2020 Gazete
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    Merkez’den faiz indirimi

    2019 yılının Temmuz ayından bu yana gerçekleştirdiği 5 Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizi 12.75 puan düşürerek yüzde 24'ten 11.25'e çeken Merkez Bankası, dün de indirime devam etti.

    Merkez’den faiz indirimi
    2019 yılının Temmuz ayından bu yana gerçekleştirdiği 5 Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizi 12.75 puan düşürerek yüzde 24'ten 11.25'e çeken Merkez Bankası, dün de indirime devam etti. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal başkanlığında toplanan PPK, faiz oranını yarım daha indirerek yüzde 11.25'ten 10.75'e çekti.

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