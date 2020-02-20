Merkez’den faiz indirimi

yılının Temmuz ayından bu yana gerçekleştirdiği 5 Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizi 12.75 puan düşürerek yüzde 24'ten'e çekendün de indirime devam etti. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal başkanlığında toplanan PPK, faiz oranını yarım daha indirerek yüzde 11.25'ten'e çekti.