Gazilere çift maaş

Meclis maratonu kısa süre içinde başlayacak olan torba teklif, milyonları rahatlatacak düzenlemeler içeriyor. Teklif ile gazilere ikinci maaş yolu açılacak. Vazife ve harp malullerinden çalışmaya devam edenlere en az 20 yıl sigortalılık süresi ve 5000 gün prim şartıyla ikinci bir aylık bağlanma imkanının verilmesi, daha önce prim ödemeleri yanlış hesaplanıp emekli maaşları kesilen malullerin mağduriyetlerinin giderilmesi hedefleniyor. Teklife göre, çalışmaya devam eden malullere, vazife malullüğü aylığı bağlanma tarihinden sonra geçen hizmetleri esas alınarak, en az 20 yıllık sigortalılık süresi ve 5 bin gün prim ödeme şartıyla, talepleri halinde yaşlılık aylığı da bağlanacak.
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