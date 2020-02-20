Gazilere çift maaş

maratonu kısa süre içinde başlayacak olan torba teklif, milyonları rahatlatacak düzenlemeler içeriyor. Teklif ile gazilere ikinci maaş yolu açılacak. Vazife ve harp malullerinden çalışmaya devam edenlere en azsigortalılık süresi veşartıylabağlanma imkanının verilmesi, daha önce prim ödemeleri yanlış hesaplanıp emekli maaşları kesilen malullerin mağduriyetlerinin giderilmesi hedefleniyor. Teklife göre, çalışmaya devam eden malullere, vazife malullüğü aylığı bağlanma tarihinden sonra geçen hizmetleri esas alınarak, en az 20 yıllık sigortalılık süresi ve 5 bin gün prim ödeme şartıyla, talepleri halinde yaşlılık aylığı da bağlanacak.