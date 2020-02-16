Teknolojiye ekspres katkı

Vestel, yeni nesil mağaza konsepti olan 'Vestel Ekspres'i hayata geçirdi. Dijital teşhir uygulamasının hayata geçirildiği ve online alışveriş yapma imkanı sunan küçük metrekareli mağaza konsepti 'Vestel Ekspres'lerin ilki Kadıköy'de açıldı. Vestel CEO'su Turan Erdoğan, "Değişime ayak uyduran değil öncülük eden bir şirketiz" dedi.
- Ekonomi
- 16.02.2020 Gazete
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