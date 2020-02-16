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    • Ekonomi
    • 16.02.2020 Gazete

    Teknolojiye ekspres katkı

    Vestel, yeni nesil mağaza konsepti olan ''i hayata geçirdi. Dijital teşhir uygulamasının hayata geçirildiği ve yapma imkanı sunan küçük metrekareli mağaza konsepti 'Vestel Ekspres'lerin ilki 'de açıldı. Vestel 'su Turan Erdoğan, "Değişime ayak uyduran değil öncülük eden bir şirketiz" dedi.

    Teknolojiye ekspres katkı
    Vestel, yeni nesil mağaza konsepti olan ''i hayata geçirdi. Dijital teşhir uygulamasının hayata geçirildiği ve yapma imkanı sunan küçük metrekareli mağaza konsepti 'Vestel Ekspres'lerin ilki 'de açıldı. Vestel CEO'su Turan Erdoğan, "Değişime ayak uyduran değil öncülük eden bir şirketiz" dedi.

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