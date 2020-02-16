İşe iade için sayı kriteri var

İşe iade için bazı şartlar vardır. Öncelikle iş sözleşmesi belirsiz süreli iş sözleşmesi olmalıdır.İşçinin çalıştığı işyerinde en az 6 ay çalışmış olması da şarttır. İşyerinde en az 30 işçinin çalışıyor olması da gerekir. İşverenin birden fazla işletmesi var ise işletmelerinde çalışan toplam işçi sayısı baz alınmalıdır.İşçinin feshin tebliğ edildiği tarihten itibaren 1 ay içerisinde dava açmış olması gerekmektedir. Süre kaçırılmışsa fesih kabul edilmiş sayılır ve dava açma hakkınız sona erer. Burada davadan kastımız önce arabulucuya gidilecek, burada sonuç alınmazsa mahkemeye başvurulacak. Mahkemeler bu davalarda işe iade gerçekleşmediği takdirde 8 brüt maaşa kadar tazminat da belirliyor.Vergi indirimi için engellilik oranını doktorlar belirliyor. Daha sonra eğer rapor olumlu olursa vergi indiriminiz onaylanıyor ve uygulanıyor. Gelecek cevaba göre hareket edersiniz.Maalesef 1 aylık sigortayla emekli olamazsınız. Çocuk borçlanması da yapsanız 720 gün kazanırsınız. En az 4500 gün gerekiyor. Bir işe girer ve vergi indirimi alırsanız, daha erken emekli de olursunuz.