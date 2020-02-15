İnterneti bol kampanya

Türk Telekom, internette doyasıya gezmek isteyenlere özel tarifeler sunuyor. 'Efsane Tarifeler'de 1000 dakika ve 1000 SMS'e ilave olarak, bol 'gigabyte'lı internet seçenekleri bulunuyor. 1000 dakika, 1000 SMS ve 8 GB internet içeren paket 29, 12 GB internet içeren 35, 20 GB Osman Arslan internet içeren ise 45 lira...
- Ekonomi
- 15.02.2020 Gazete
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