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    • Ekonomi
    • 15.02.2020 Gazete

    İnterneti bol kampanya

    Türk Telekom, internette doyasıya gezmek isteyenlere özel tarifeler sunuyor. 'Efsane Tarifeler'de 1000 dakika ve 1000 SMS'e ilave olarak, bol 'gigabyte'lı internet seçenekleri bulunuyor.

    İnterneti bol kampanya
    Türk Telekom, internette doyasıya gezmek isteyenlere özel tarifeler sunuyor. 'Efsane Tarifeler'de 1000 dakika ve 1000 SMS'e ilave olarak, bol 'gigabyte'lı internet seçenekleri bulunuyor. 1000 dakika, 1000 SMS ve 8 GB internet içeren paket 29, 12 GB internet içeren 35, 20 GB Osman Arslan internet içeren ise 45 lira...

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