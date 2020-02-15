İnterneti bol kampanya

, internette doyasıya gezmek isteyenlere özel tarifeler sunuyor. 'Efsane Tarifeler'de 1000 dakika ve 1000 SMS'e ilave olarak, bol 'gigabyte'lı internet seçenekleri bulunuyor. 1000 dakika, 1000 SMS ve 8 GB internet içeren paket, 12 GB internet içeren, 20 GBinternet içeren ise...