Tek gül 20 lira

Kesme çiçek üreticileri Sevgililer Günü ile kazandı. Antalya'dan 27 ülkeye 6.5 milyon dolarlık 60 milyon dal, iç piyasaya ise 5 milyon dolarlık 50 milyon dal kesme çiçek gönderildi. İzmir Çiçekçiler Odası Başkanı Kazım Kış, "Geçen sene 10, 15, 20 lira arasında gül sattık. Bu sene de aynı olacağını düşünüyoruz" dedi.
- Ekonomi
- 13.02.2020 Gazete
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