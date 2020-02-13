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    • Ekonomi
    • 13.02.2020 Gazete

    Tek gül 20 lira

    Kesme çiçek üreticileri Sevgililer Günü ile kazandı. Antalya'dan 27 ülkeye 6.5 milyon dolarlık 60 milyon dal, iç piyasaya ise 5 milyon dolarlık 50 milyon dal kesme çiçek gönderildi.

    Tek gül 20 lira
    Kesme çiçek üreticileri Sevgililer Günü ile kazandı. Antalya'dan 27 ülkeye 6.5 milyon dolarlık 60 milyon dal, iç piyasaya ise 5 milyon dolarlık 50 milyon dal kesme çiçek gönderildi. İzmir Çiçekçiler Odası Başkanı Kazım Kış, "Geçen sene 10, 15, 20 lira arasında gül sattık. Bu sene de aynı olacağını düşünüyoruz" dedi.

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