Tek gül 20 lira

çiçek üreticileri Sevgililer Günü ile kazandı. Antalya'dan 27 ülkeye60 milyon dal, iç piyasaya ise 5 milyon dolarlık 50 milyon dal kesme çiçek gönderildi. İzmir Çiçekçiler Odası Başkanı, "Geçen sene 10, 15, 20 lira arasında gül sattık. Bu sene de aynı olacağını düşünüyoruz" dedi.