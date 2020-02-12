İşletmelerin faturası iniyor

güçlü adımlarla birlikte imalat sanayii siparişleri, kapasite kullanım oranı ve ekonomik güven endeksi artıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı, işletmelerin verimliliğini artırmayı ve girdi maliyetlerinin azaltılmasını hedefleyen iki projeyi yaşama geçirdiklerini belirterek, yıl sonuna kadarhedeflenen model fabrikalar aracılığıyla malzeme ve satın alma maliyetlerinde yüzde 15-30, enerji üretiminde yüzde 10'a, enerji maliyetlerinde yüzde 20'ye varan iyileştirmeler öngörüldüğünü ifade etti.