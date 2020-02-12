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    • Ekonomi
    • 12.02.2020 06:59
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    • 12.02.2020 06:59

    İşletmelerin faturası iniyor

    Ekonomideki güçlü adımlarla birlikte imalat sanayii siparişleri, kapasite kullanım oranı ve ekonomik güven endeksi artıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, işletmelerin verimliliğini artırmayı ve girdi maliyetlerinin azaltılmasını hedefleyen iki projeyi yaşama geçirdiklerini belirterek, yıl sonuna kadar 7'ye ulaşması hedeflenen model fabrikalar aracılığıyla malzeme ve satın alma maliyetlerinde yüzde 15-30, enerji üretiminde yüzde 10'a, enerji maliyetlerinde yüzde 20'ye varan iyileştirmeler öngörüldüğünü ifade etti.

    İşletmelerin faturası iniyor
    Ekonomideki güçlü adımlarla birlikte imalat sanayii siparişleri, kapasite kullanım oranı ve ekonomik güven endeksi artıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, işletmelerin verimliliğini artırmayı ve girdi maliyetlerinin azaltılmasını hedefleyen iki projeyi yaşama geçirdiklerini belirterek, yıl sonuna kadar 7'ye ulaşması hedeflenen model fabrikalar aracılığıyla malzeme ve satın alma maliyetlerinde yüzde 15-30, enerji üretiminde yüzde 10'a, enerji maliyetlerinde yüzde 20'ye varan iyileştirmeler öngörüldüğünü ifade etti.


    HAZAL ATEŞ

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