Kırmızı alarm | Rus kotası üreticiyi vurdu

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Hakkı Bahar, Rusya'nın Türkiye'den domates alımını, kotanın dolması nedeniyle durdurduğunu, TIR'ların kapıda bekletildiğini ve Ukrayna-Rusya sınırında 1 kilometreye yakın kuyruk oluştuğunu söyledi. Rusya'nın bu yıl için domates alımında uyguladığı 150 bin tonluk kotanın dolmasıyla kotanın 50 bin ton daha artırılmasına yönelik kararın henüz onaylanmadığını belirten Bahar, "Enerji, savunma gibi birçok alanda büyük ilişkileri olan iki ülke açısından domates ayağa batan bir diken gibi. Rusya'daki dostlarımızın konuya doğru yaklaşmalarını bekliyoruz. Kotanın tamamen kaldırılmasını bekliyoruz" diye konuştu. Antalya Ticaret Borsası Üyesi Cüneyt Doğan ise, "Diğer ürünlerde sıkıntı yok, sadece domateste var" dedi.
- Ekonomi
- 11.02.2020 07:00
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- 11.02.2020 07:00
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