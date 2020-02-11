Kırmızı alarm | Rus kotası üreticiyi vurdu

Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı, Rusya'nın Türkiye'den domates alımını, kotanın dolması nedeniyle durdurduğunu, TIR'ların kapıda bekletildiğini ve Ukrayna-Rusya sınırındayakın kuyruk oluştuğunu söyledi. Rusya'nın bu yıl için domates alımında uyguladığıkotanın dolmasıyla kotanındaha artırılmasına yönelik kararın henüz onaylanmadığını belirten, "Enerji, savunma gibi birçok alanda büyük ilişkileri olan iki ülke açısından domates ayağa batan bir diken gibi. Rusya'daki dostlarımızın konuya doğru yaklaşmalarını bekliyoruz." diye konuştu. Antalya Ticaret Borsası Üyesiise, "Diğer ürünlerde sıkıntı yok, sadece domateste var" dedi.