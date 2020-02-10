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    • Ekonomi
    • 10.02.2020 07:03
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    • 10.02.2020 07:03

    3 günde evlenmek mümkün mü?

    Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...

    3 günde evlenmek mümkün mü?
    Sevgilimle hemen evlenmek istiyoruz. Yıldırım nikahı nasıl oluyor?
    Bazı özel ya da zorlayıcı durumlar karşısında hızlı bir evlilik yoluna gidilmek istenebilir. Evlilik prosedüründe belgelerin teslim edilmeden nikahın yapılması gibi ihtimal yoktur. Bu nedenle evlilik için istenen belgelerin tamamlanması da belli bir zaman dilimini alır. Yani istenilen zaman dilimine en yakın sürede nikah için gün verilir. Anında karar verip o an evlenmek gibi bir durum, uygulamamızda yoktur. Eski medeni kanunda evlilik için başvuru belgeleri askıda 15-20 gün bekletilirdi. (itiraz, mahsur, belgelerin kontrolü vs. ) Mahkeme kararı ile evlenmeyi düşünen çiftler, bu bekleme süresini kısaltıp, yıldırım nikah işlemini tercih ederlerdi. Artık yeni mevzuat ile bu bekleme süresi ortadan kalkmış bulunuyor. Zaten normal nikah kıymak isterseniz 2-3 günde evlenebilirsiniz. Normal nikah için istenen belgeler ne ise, yıldırım nikahı için de istenen belgeler aynıdır. Hızlı nikah için en az 24 saat önceden evlendirme dairesine evlenmek istediğinize dair beyannamelerinizi verirsiniz. Dairenin programının uyumlu olması halinde, evrakların teslimiyetinden sonra nikah için kısa bir gün verilmesi mümkündür.

    SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL

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