3 günde evlenmek mümkün mü?

Bazı özel ya da zorlayıcı durumlar karşısında hızlı bir evlilik yoluna gidilmek istenebilir. Evlilik prosedüründe belgelerin teslim edilmeden nikahın yapılması gibi ihtimal yoktur. Bu nedenle evlilik için istenen belgelerin tamamlanması da belli bir zaman dilimini alır. Yani istenilen zaman dilimine en yakın sürede nikah için gün verilir. Anında karar verip o an evlenmek gibi bir durum, uygulamamızda yoktur. Eski medeni kanunda evlilik için başvuru belgeleri askıda 15-20 gün bekletilirdi. (itiraz, mahsur, belgelerin kontrolü vs. ) Mahkeme kararı ile evlenmeyi düşünen çiftler, bu bekleme süresini kısaltıp, yıldırım nikah işlemini tercih ederlerdi. Artık yeni mevzuat ile bu bekleme süresi ortadan kalkmış bulunuyor. Zaten normal nikah kıymak isterseniz 2-3 günde evlenebilirsiniz. Normal nikah için istenen belgeler ne ise, yıldırım nikahı için de istenen belgeler aynıdır. Hızlı nikah için en az 24 saat önceden evlendirme dairesine evlenmek istediğinize dair beyannamelerinizi verirsiniz. Dairenin programının uyumlu olması halinde, evrakların teslimiyetinden sonra nikah için kısa bir gün verilmesi mümkündür.