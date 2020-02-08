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    • Ekonomi
    • 08.02.2020 07:05
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    • 08.02.2020 07:05

    50 ülkeye 60 milyon

    14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla Hollanda, İngiltere, Almanya, Romanya ve Ukrayna başta olmak üzere 50 ülkeye, 6.5 milyon dolarlık 60 milyon dal kesme çiçek gönderildi.

    50 ülkeye 60 milyon
    14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla Hollanda, İngiltere, Almanya, Romanya ve Ukrayna başta olmak üzere 50 ülkeye, 6.5 milyon dolarlık 60 milyon dal kesme çiçek gönderildi.

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