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    • Ekonomi
    • 06.02.2020 07:04
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    • 06.02.2020 07:04

    Zaman aşımına dikkat!

    Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü bugünkü köşesinde okurlarının merak ettiği soruları cevapladı. İşte Erdem'e sorulan sorular ve yanıtları...

    Zaman aşımına dikkat!
    1979 doğumluyum. 03.10.2003 sigorta girişim. 5500 prim günüm var. 1990-1995 arası sigortasız olarak bir işyerinde çalıştım. Bunları sigortadan saydırabilir miyim? S.G.
    bildirimi yapıldı ama prim yatırılmadıysa, zam aşımı olmadan hizmet tespiti yapılabiliyor. Ancak hiç sigorta bildirimi yapılmayan durumlarda zaman aşımı devreye giriyor. Bu da son düzenlemeyle 5 yıla indirildi.

    Sürekli iş için şehir dışına çıkıyorum. Ekstra bir ücret almamız gerekiyor mu? A.Ü.
    İş Kanunu'nda şehir dışı çalışmalarla ilgili net bir hüküm yok. Bu durumda genel hükümler ve iş sözleşmesi önem kazanıyor.
    Sözleşmenizde şehir dışı işlerde çalışabileceğiniz varsa, bu işlere gitmelisiniz.
    Sözleşmede bir harcırah belirlenmişse, yolda geçen süreler için ayrıca mesai ödenmiyor. Harcırah yoksa, fazla çalışma ücreti ödenir.

    Abim 23.11.2019'da Hollanda'da vefat etti. 01.05.1976'da SGK başlangıcı ve 2785 gün primi var. Türkiye'den yengeme maaş bağlanır mı? Osman GÖNÜL
    2008 öncesinde ölüm aylığı bağlanması için 900 gün gerekiyordu. Ancak bu tarihten sonraki vefatlarda 1800 gün gerekiyor ki abinizin bu süresi var.
    Olmasaydı da yurt dışı borçlanmayla tamamlama imkanı var. Yengeniz ölüm maaşı bağlatabilir.

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